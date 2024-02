MinJusticia pide declarar la emergencia carcelaria tras ataque al Inpec

En Cartagena hombres abordo de una motocicleta llegaron hasta las afueras de la cárcel San Sebastián de Ternera y asesinaron a un dragoneante, identificado por las autoridades como Jesús Cárdenas Barrera.

“El señor dragoneante fue trasladado a un centro asistencial donde lastimosamente llega sin signos vitales. La escena son dos personas que se transportan en motocicleta, tenemos un gran equipo, todo el apoyo institucional para que no quede impune”, expresó el coronel Gelver Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Explicó que “se logra observar a dos individuos en una motocicleta, uno de ellos desciende y se pierde dentro de los ciudadanos. En este momento estamos haciendo una trazabilidad con todas las cámaras, estamos articulados con la Fiscalía General de la Nación y toda la capacidad de la Policía Nacional para resolver este caso”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, indicó que esto sería un ataque de estructuras criminales.

“Ha habido en las últimas semanas unos golpes muy contundentes a cabecillas de estructuras criminales armadas de alto impacto, lamentablemente esto ha traído represalia por parte de algunas estructuras, varios atentados contra funcionarios del Inpec. Hoy fue asesinado el guardián Jesús Cárdenas a la salida de la cárcel de Cartagena”, sostuvo el ministro de Justicia.

Asimismo, indicó que “hubo otro atentado en Jamundí con algunos guardianes heridos, esto no lo vamos a permitir, he hablado con el general Salamanca y se ha dispuesto un refuerzo policial de inmediato alrededor de todas las cárceles del país”.

De igual manera, señaló que ha “solicitado el apoyo de las Fuerzas Militares y he hablado con el ministro de Defensa y se dispondrá también el apoyo militar para proteger la vida, la libertad y la honra de los guardianes del Inpec. Además, le he pedido al coronel Gutiérrez, director del Inpec, que declare a la mayor brevedad la emergencia carcelaria de tal modo que tengamos herramientas adicionales no sólo para mantener la disciplina carcelaria, sino para mantener la seguridad de los guardianes del Inpec”, manifestó Osuna.

Por último, puntualizó que “las estructuras criminales tienen que saber que el Estado de derecho prevalecerá y que los someteremos al cumplimiento de la ley”.

Familiares del dragoneante Cárdenas piden captura para los responsables del crimen.