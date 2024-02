¿Cuánto cuesta la visa de nómada digital en Colombia? Precio y cómo solicitarla

Tras la pandemia por el COVID-19 se abrió en el mundo entero la posibilidad en muchas empresas del teletrabajo, es decir continuar con la productividad sin necesidad de estar desde una oficina fija, lo cual también llevó a una serie de transformaciones en la industria del turismo en Colombia y el mundo.

Además, las herramientas tecnológicas han permitido que las personas puedan acceder a reuniones y sesiones de trabajo desde cualquier lugar solo con una conexión a internet. Es por esto que desde hace varios años se ha escuchado hablar sobre la denominación “nómada digital”, es decir, personas que desarrollan una actividad profesional de manera remota a través de las tecnologías de la información y no residen en el país en el que están vinculados laboralmente.

Es más, son conocidos por cambiar de lugar de residencia con alguna frecuencia. Según la OMT, Estonia fue el primer país en introducir oficialmente un programa especializado de visas para nómadas digitales en julio de 2020.

En ese orden de ideas, generalmente los nómadas digitales se convierten en residentes fiscales en el país anfitrión después de 183 días de su estadía.

¿Cuáles son los requisitos en Colombia?

Colombia es uno los países que ofrece una visa especial de turista para estos viajeros. Los requisitos para obtenerla incluyen:

Titularidad del pasaporte : El solicitante debe ser titular de un pasaporte emitido por uno de los países o territorios exentos de visa de corta estancia con vigencia mínima de 6 meses. Se debe presentar la fotocopia de este donde aparezcan sus datos.

El solicitante debe ser titular de un pasaporte emitido por uno de los países o territorios exentos de visa de corta estancia con vigencia mínima de 6 meses. Se debe presentar la fotocopia de este donde aparezcan sus datos. Carta de la empresa extranjera : Se requiere una carta expedida por una o varias empresas extranjeras para las cuales el solicitante prestará servicios, indicando el tipo de vínculo laboral y la remuneración recibida.

: Se requiere una carta expedida por una o varias empresas extranjeras para las cuales el solicitante prestará servicios, indicando el tipo de vínculo laboral y la remuneración recibida. Para emprendedores: Los emprendedores deben presentar una carta motivacional explicando su proyecto de emprendimiento y los recursos financieros y humanos disponibles o previstos para el proyecto.

Los emprendedores deben presentar una carta motivacional explicando su proyecto de emprendimiento y los recursos financieros y humanos disponibles o previstos para el proyecto. Demostración de ingresos: Se debe demostrar mediante extractos bancarios que se cuentan con ingresos mínimos equivalentes a tres (3) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) durante los últimos 3 meses.

Se debe demostrar mediante extractos bancarios que se cuentan con ingresos mínimos equivalentes a tres (3) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) durante los últimos 3 meses. Póliza de salud: Se requiere una póliza de salud con cobertura en el territorio nacional que cubra todo riesgo en caso de accidente, enfermedad, maternidad, invalidez, hospitalización, muerte o repatriación, por el tiempo previsto de permanencia en el país, expedida en los últimos tres meses.

¿Por cuánto tiempo dan la visa de nómada digital en Colombia?

La visa tiene una vigencia de hasta dos (2) años y se permite la solicitud para beneficiarios del titular principal.

¿Cuáles son las restricciones?

Esta visa no autoriza al titular a trabajar o desarrollar actividad remunerada con personas jurídicas o naturales domiciliadas en el territorio nacional.

¿Cuánto cuesta sacar la visa de nómada digital?

El estudio de la visa de Nómada Digital (tipo V) tiene un costo de 52 dólares y una vez aprobada la expedición tiene un costo de $252 dólares.

¿Cuáles son las excepciones?

Los nómadas digitales, trabajadores remotos y emprendedores de nacionalidades que no requieren visa para corta estancia podrán ingresar y permanecer en Colombia con un Permiso de Ingreso otorgado por la autoridad migratoria, siempre que su estancia no genere pagos de empresas colombianas y no supere los 90 días, con la posibilidad de extenderse hasta 180 días continuos o discontinuos por año calendario.

¿Qué documentos se necesitan para adquirirla?

La Cancillería señaló la documentación requerida a través de la resolución 5477 del 2022, en la que menciona que para todas las visas se necesita:

Diligenciar el formulario de solicitud de visa de forma electrónica , disponible en la página web de la entidad correspondiente.

, disponible en la página web de la entidad correspondiente. Aportar una fotografía digital reciente, a color y con fondo blanco. La persona debe estar de frente a la cámara, con expresión neutral, la cabeza completa y centrada, y ambos ojos abiertos. El cabello y los accesorios no deben cubrir la cabeza o el rostro. La imagen debe ser nítida, tener buena resolución y el tamaño no debe superar los 300 KB.

Contar con un pasaporte, documento de viaje o Laissez Passer expedido por una autoridad, organización internacional o Estado reconocido por el Gobierno de Colombia, con una vigencia mínima de seis (6) meses al momento de la solicitud de la visa. Se debe aportar una copia de la página principal de dicho documento donde aparezcan registrados los datos personales o biográficos del titular.

donde aparezcan registrados los datos personales o biográficos del titular. Los extranjeros que soliciten visa estando en el territorio colombiano deben aportar una copia de la página del pasaporte donde se encuentre el sello más reciente de entrada al país, la autorización de ingreso equivalente expedida por Migración Colombia, o el salvoconducto que demuestre su permanencia regular en el territorio.

donde se encuentre el sello más reciente de entrada al país, la autorización de ingreso equivalente expedida por Migración Colombia, o el salvoconducto que demuestre su permanencia regular en el territorio. Los ciudadanos de nacionalidades exentas de visa de corta estancia según resolución, que soliciten su visa en un país distinto al de su nacionalidad, deben aportar una copia del documento que, de acuerdo con las normas migratorias del país en el que se encuentren, acredite su estancia regular. Los ciudadanos de nacionalidades que no estén exentas de visa para corta estancia y que soliciten visa en un país distinto al de su nacionalidad, deben aportar una copia del documento que acredite su estatus migratorio como residente.

Tenga en cuenta que esperar este tipo de procedimientos puede variar dependiendo de la Embajada o Consulado de Colombia. En general, se tarda entre dos (2) y cuatro (4) semanas.