Alcalde de Duitama, Boyacá, deberá presentarse a audiencia por nulidad electoral

Tunja

El Tribunal Administrativo de Boyacá citó para este martes 13 de febrero a audiencia al alcalde de Duitama José Luis Bohórquez, cuyo propósito se dirige a proveer sobre el saneamiento, la fijación del litigio y el decreto de pruebas.

“En esta audiencia se sanea el litigio, es decir, si hay algún tipo de nulidad, si hay algún tipo de situación que impida seguir con el proceso, entonces para sanearla. Se realiza la fijación del litigio, esto quiere decir, en que hechos estamos de acuerdo, en cuales hechos no y qué es lo que vamos a entrar a aprobar dentro del proceso y el decreto de pruebas, estas son las pruebas que nosotros aportamos, las pruebas que aportó el abogado del alcalde de Duitama José Luis Bohórquez, entonces el juez determina cuales son las pruebas con las que va a sustentar la decisión que vaya a tomar como una primera audiencia”, indicó Valderrama Lombana.

Por otro lado, el abogado demandante aseguró que solicitaron ante el juez la sentencia anticipada.

“Nosotros como abogados demandantes solicitamos que se dé sentencia anticipada porque son asuntos de solo derecho entonces solicitamos eso, que se dé sentencia anticipada, esperemos a ver si el juez la ordena y si es así tendremos que alegar de conclusión y ya tendrá 20 días para sacar el fallo, pero pues esto es hasta que se defina como tal en la audiencia sobre la sentencia anticipada, si el juez no da sentencia anticipada, va a haber otra audiencia que es la audiencia de pruebas, pero nosotros nos sostenemos en que debe haber sentencia anticipada porque las pruebas no hay que practicarlas. Es decir, se decretan las pruebas, la mayoría son documentales, el abogado del demandado solicita pruebas testimoniales, pero en estos procesos la responsabilidad es objetiva, eso quiere decir que no hay juicio de culpabilidad”, agregó.

Para el demandante las pruebas testimoniales no son relevantes y es por esto por lo que han solicitado que las mismas sean excluidas del proceso.

“Nosotros estamos pidiendo que se excluyan esas pruebas testimoniales porque no hay necesidad en estos juicios y ya lo ha dicho el Consejo de Estado. Ejemplo, caso de César Augusto Pachón Achury, que pidieron pruebas testimoniales y la magistrada dijo no, aquí no opera eso, entonces esperemos a ver”, dijo John Anderson Valderrama.