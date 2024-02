Concejales de Chiquinquirá fueron amenazados con panfletos

Tunja

Juan Carlos Jiménez, quien es uno de los concejales de Chiquinquirá, denunció que varios panfletos amenazantes han llegado al recinto del concejo y a la alcaldía amenazando a los 15 concejales del municipio.

Jiménez aseguró que, “iniciando este año la señora de servicios generales del concejo encontró un sobre dirigido a varios concejales, el presidente se lo entregó y era otra amenaza”.

Contó qué decía el panfleto. “Que nos tienen que pelar, relataron todo lo que yo expuse en la sesión del día primero donde hable de la inseguridad en el municipio, la venta de estupefacientes, yo además de ser concejal soy presidente de una junta de acción comunal donde hemos hecho varias denuncias”, advierte.

Por su parte el concejal Luis Alberto Aguilar, que se declaró en oposición, también ha reclamado sobre la inseguridad y él también es mencionado allí, dice Jiménez.

En medio de una reunión de seguridad se enteraron de otra amenaza. “Lo peor de todo es que el miércoles 7 de febrero en una reunión de seguridad con el secretario de Gobierno exponiendo nuestra situación llega otro sobre y lo dejan tirado en la alcaldía, pero, además, el jueves 8 nos desplazamos hasta Tunja a la Defensoría del Pueblo para solicitar apoyo a nuestra situación y nos llamaron tipo 11 de la mañana a contarnos que habían dejado otro sobre amenazante”.

El concejal que además es presidente de una Junta de Acción Comunal asegura que no sólo a él lo mencionan en esos panfletos amenazantes, también a algunos miembros de su familia. “Esto me preocupa porque a mí me nombran mucho, a mis hermanas, a mi mamá y se le comenté al alcalde, Jefferson Caro quien sacó un comunicado”.

Pidió apoyo de las autoridades competentes para evitar que se cumplan esas amenazas. “Desde aquí le hacemos un llamado a las diferentes autoridades para que investiguen de donde provienen estas amenazas, yo recibí amenazas el año pasado y la letra de estos panfletos es similar”.

“Yo he solicitado varios consejos de seguridad departamental en nuestro municipio el año pasado se hizo uno en junio, se pactaron unos compromisos, yo tenía un esquema de la Unidad Nacional de Protección, me quitaron uno de los escoltas”, se queja el concejal Juan Carlos Jiménez quien recordó que, “el 4 de enero radiqué una solicitud para que hicieran un consejo de seguridad en nuestro municipio” y todavía no se ha realizado.

Comentó que a pesar de que desde la administración municipal de Chiquinquirá se han dejado recursos para mejorar la seguridad y la vigilancia en la cárcel del municipio, desde allí estarían delinquiendo.

“El año pasado dejamos unos recursos para la compra de unos elementos, cámaras de seguridad para el centro penitenciario de Chiquinquirá y desde allí han venido realizando video llamadas intimidándonos, donde les dicen que me tienen que joder”.

“Si nosotros dejamos recursos, porque unos pícaros están realizando video llamadas amenazantes desde la cárcel”, advierte el concejal quien recuerda que, “había compañeros que no me creían, pero hoy como nos amenazan a todos se han solidarizado conmigo”.

El alcalde, Jefferson Caro envió la denuncia a la Fiscalía, Sijin, Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección.

Ampliar

Panfleto 2 Chiquinquirá Ampliar

Panfleto 3 Chiquinquirá Ampliar

Panfleto 4 Chiquinquirá Ampliar