Contraloría le pide claridad al Gobierno sobre el Presupuesto General de la Nación

En medio del debate por los “errores” en la liquidación del Presupuesto General de la Nación, la Contraloría le pidió rigurosidad al Gobierno en el cumplimiento del Estatuto Presupuestal y que brinde mayor claridad en rubros como las partidas globales, dejando clara su destinación específica.

“Estima importante evitar la falta de rigurosidad en el cumplimiento del estatuto presupuestal, como sucedió en el decreto de liquidación del presupuesto de la presente vigencia, y brindar mayor claridad en rubros presupuestales como las partidas globales, ya que es importante dejar claro su destinación específica y comportamiento”, señaló el ente de control.

De otro lado, la Contraloría le pidió al Gobierno que mejore la eficiencia para ejecutar los recursos.

“La CGR destaca la importancia contracíclica que debe cumplir el gasto público en estos momentos y, por ello, hace un llamado al Gobierno Nacional para que, de un lado, los ajustes al presupuesto no se reflejen en los rubros de inversión y por otro, a que mejore la eficacia y la eficiencia en su ejecución, ya que de no hacerlo no se generarían los efectos multiplicadores del gasto en el crecimiento y se afectaría la sostenibilidad de la deuda”, reiteró el ente de control.

Finalmente, apuntó que hará seguimiento no sólo a la ejecución de los recursos públicos, para garantizar que las entidades ejecutoras cumplan con los preceptos normativos presupuestales, sino además mirará que el desempeño del gasto público sea el adecuado.