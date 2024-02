“Lo que pasó es una orden de alias ‘Pipe’”: alcalde de Tuluá por ola de criminalidad

El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la ola de violencia e inseguridad que se presentó en ese municipio del Valle del Cauca este fin de semana y en el que se quemaron ocho vehículos y un supermercado, además del asesinato de un agente de tránsito.

Este accionar delictivo está relacionado con la banda ‘La Inmaculada’, según mencionó el alcalde Vélez.

¿Está alias ‘Pipe’ detrás de la ola de violencia?

Para el mandatario local es claro que “lo que pasó en Tuluá es una orden de alias ‘Pipe’ como retaliación a la captura de su hermano”.

Ante este panorama, Vélez aseguró que tanto las autoridades locales como las de fuerza pública están haciendo lo posible por brindar seguridad a la población y desarticular de forma definitiva esta banda criminal, pero pidió ayuda al Gobierno para bloquear las comunicaciones desde y hacia las cárceles.

“Hay un accionar de las autoridades, han actuado en defensa de la ciudadanía, pero falta una pieza y es la que hace parte del Gobierno Nacional en no permitirse que desde las cárceles sigan llamando a sus colaboradores o a extorsionar”, dijo.

“Si no hay una restricción a la comunicación de la banda, si no se rompe la comunicación, no podremos seguir avanzando”, añadió.

Incluso comparó este tema carcelario con lo que pasa en Ecuador por la facilidad que tienen los delincuentes de afectar a la población desde la cárcel.

¿Cómo está su seguridad por la guerra contra la banda La Inmaculada?

“Tomé la determinación de enfrentar un problema que afecta al pueblo tulueño. Cuando hicimos campaña sabíamos lo que se venía porque es una responsabilidad del Estado. Tengo una protección importante por parte del Gobierno a través de la Policía y el Ejército”, concluyó.

