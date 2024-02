Si yo fuera fiscal tendría mis ojos en la lucha contra la corrupción: presidente de Corte

Lo que ocurrió en la Corte no fue secuestro, pero sí una presión indebida: presidente Corte Constitucional

El magistrado José Fernando Reyes, nuevo presidente de la Corte Constitucional habló en los micrófonos de La W sobre la elección del nuevo fiscal General de la Nación, resaltó que esta elección siempre ha tomado un tiempo extenso de parte de la Corte Suprema de Justicia, debido a su importancia.

Por lo que resaltó que si él fuera el fiscal General de la Nación sus ojos estarían en la lucha contra la corrupción:

“Si yo fuera fiscal General de la Nación tendría mis ojos, mis manos y mi alma puesta en la lucha contra la corrupción, que es el mal que carcome este país”, señaló el magistrado Reyes.

El magistrado enfatizó en que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no pueden equivocarse con la elección de la próxima fiscal:

“Los magistrados tendrán que debatir sobre esas visiones y sobre lo que estas personas proponen, luego este no es un asunto de que simplemente tiremos los dados a ver a quién elegimos, de que es ´ Tin marín de do pingüe´, la Corte tiene que tomarse su tiempo tiene que examinar, inclusive podría llamarlas a una nueva entrevista, para preguntarles temas que sean de la preocupación nacional, yo creo que hay que llamar a la calma”, hay que dejar que estas cosas fluyan con el tiempo que requiere y que necesita, un país que no puede equivocarse en semejantes elecciones”, señaló.

Procuraduría decidió suspender a un ministro

El presidente del alto tribunal se refirió, a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender provisionalmente al canciller Álvaro Leyva, que, en un prinicipio, al parecer, no acató la orden del Ministerio Público y explicó constitucionalmente quién resuelve este problema:

“Lo que ha pasado con la orden dada del presidente y en general con muchas ordenes que todos los días da la Corte Constitucional, es que a veces no se toman en serio, yo pienso, por ejemplo lo de la Procuraduría, es posible, como dicen desde diversos ángulos que la procuradora se haya equivocado o haya pasado su competencia, inclusive algunos dicen que ella ha sido arbitraria, todo eso es posible que ocurra en el mundo de los hechos”, dijo el magistrado.

Pero señaló que el mundo del derecho es un sistema cerrado, completo que permite resolver incluso sus problemas: “Entonces si yo hubiera sido quien tiene que acatar la orden pues obviamente si me tomo en serio el Estado de Derecho obedezco la orden al otro día y denuncio a la procuradora por prevaricato o por la falta disciplinaria, porque así es como funciona el Estado de Derecho” resaltó el presidente de la Corte Constitucional.

También resaltó que lo mismo sucede con la Corte Constitucional, por lo que una de sus propuestas será hacer un inventario de los exhortos que la Corte le ha dirigido al Congreso, para que desarrolle temas que son urgentes.