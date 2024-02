“Son como mi familia”: Rigoberto Urán quiere retirarse con la camiseta de su equipo, el EF

El colombiano Rigoberto Urán dialogó con La W acerca del anuncio de su retiro del ciclismo profesional a partir del 2025.

Lo que motiva es la familia, llevo 20 años practicando este deporte y creo que uno tiene que aprender a tomar las decisiones cuando está bien y contento. Estamos listos para este nuevo rol”, dijo.

“Tengo palabras de agradecimiento con todo un país porque me apoyó en los momentos más difíciles y en los bonitos. Me voy feliz”.

No obstante, aclaró que aún le quedan carreras importantes para este 2024 como el Tour de Francia.

De esta manera, reconoció que, aunque competirá en los Juegos Olímpicos con Colombia, desea retirarse con la camiseta de su equipo, el EF.

“Esa decisión la tomamos porque el Education First es como mi familia, me han apoyado en muchas cosas, me han permitido ser ‘Rigo’. Con la Selección Colombia hacemos pocas carreras”, indicó.

Reviva la entrevista con Rigoberto Urán en La W a continuación: