Barbosa aseguró que la Fiscalía no pretende atentar contra el presidente Gustavo Petro

El fiscal Francisco Barbosa, en su despedida, aseguró que no quiere protagonizar más polémicas con el presidente de la República, Gustavo Petro, e indicó que la Fiscalía no tiene interés alguno en afectarlo, pues por orden constitucional no puede investigarlo.

“No hay ninguna posibilidad de que la Fiscalía atente contra ningún órgano del poder, y menos aún contra el mandato o legitimidad de un presidente de la República. La Fiscalía no investiga las conductas o los hechos del presidente, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”, dijo Barbosa.

Además, expresó que “mal haría la Fiscalía en adelantar investigaciones que tienen una relación directa con el presidente, o que están contra el presidente; lo que no quiere decir que otros funcionarios que no tienen fuero puedan ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía”.

También hizo un llamado para que baje la pugnacidad y que con tranquilidad el país pueda fluir.

Sobre los pronunciamientos del jefe de Estado ante las movilizaciones en las calles, Barbosa aseguró que debe garantizarse la administración de justicia y que prefiere no referirse al tema.