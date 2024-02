Contraloría a Cancillería: no acompañaremos elaboración de licitación de pasaportes

La Contraloría rechazó la solicitud de la Cancillería de acompañar la elaboración de los pliegos de condiciones para la licitación de pasaportes, pero no descartó hacer un control preventivo para vigilar el proceso.

“Expresamos nuestro rechazo a esa solicitud. No porque no queramos que eso salga bien, sino porque la Contraloría tiene prohibido constitucionalmente que coadministre. No podemos ir a ayudar a hacer unos términos de referencia para una licitación que tiene la legitimidad de revisar la Cancillería”, afirmó el contralor.

Asimismo, agregó que “lo que haremos serán unas observaciones, llegaríamos a adelantar un control preventivo y concomitante si tras la evaluación de nuestros auditores establecemos que hay algún riesgo en el proceso licitatorio”.

Recordemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó este lunes el acompañamiento de la Contraloría mientras avanza en la elaboración de los pliegos de condiciones para la nueva licitación de suministro de pasaportes y etiquetas de visas. Esto tras declarar desierto el anterior proceso y tener un lío legal con Thomas Greg & Sons, que asegura que debió quedarse con ese contrato.