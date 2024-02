El presidente le habría incumplido a Bolívar, prometió desmonte de peaje: Diputada

Cartagena

Un mensaje al presidente Gustavo Petro enviaron diputados de Bolívar, quienes le hicieron saber a los ciudadanos que el mandatario prometió el desmonte de peajes a cambio de votos y le estaría incumpliendo al departamento que hoy lucha por deshacerse del punto de cobro en el municipio de Turbaco.

La diputada Sofía Ricardo Villadiego expresó, “les voy a refrescar la memoria, el presidente Petro cuando estaba en campaña estuvo aquí en Turbaco con ustedes, con la gorra puesta diciendo no más peajes para Turbaco; habló que los peajes habían afectado a Colombia tachoneando las vías”.

“Hoy le pregunto y espero que repliquemos esta pregunta al presidente Petro, ¿este va a ser el primer incumplimiento del gobierno nacional con el departamento de Bolívar?, ¿va a quedar solamente en palabras lo que dijo, una mera demagogia para agarrar la comunidad y que hoy lo pudiéramos llevar a ser presidente?”, dijo la diputada.

Añadió, “el presidente Petro tiene una deuda histórica con el Caribe, no solo porque históricamente cada centralismo del estado colombiano no ha volteado los ojos para acá, sino porque también fue quien lo eligió; él hoy simple y llanamente no puede escudarse a través de sus ministros que aparte han pasado los dos y siguen cometiendo atropellos con la comunidad, buscando que se manifieste el sentir, el no querer que continúen estas casetas”.

“Vamos a refrescarle la memoria al presidente Petro, vamos a refrescarle la memoria cuando estuvo aquí y dijo que no iba a permitir más peajes en Colombia; no más alzas en las tarifas y exigirle el desmonte de las cacetas de Turbaco”, puntualizó la diputada.

En medio de un encuentro con las comunidades la Asamblea de Bolívar exigió a la Agencia Nacional de Infraestructura, (ANI), soluciones definitivas frente al peaje de Turbaco.

“Yo no me opongo a que exista un peaje en una vía, pero ya todos lo han manifestado ¿de qué nos sirve un peaje que no nos aporta nada?; entonces el peaje de Turbaco, que es lo expresaba el congresista Silvio Carrasquilla, se lo voy a poner en palabras castizas es la gallinita de los huevos de oro cuando la cogen de fuente de financiación para otros proyectos, que no nos quitan ni nos ponen nada a nosotros como bolivarenses y como comunidad”, siguió diciendo la diputada Sofía Ricardo Villadiego.

Aseguró, “les apuesto que a ellos el peaje de Marahuaco no les importa tanto, porque el flujo vehicular no es el mimo que tiene el peaje de Turbaco, nuestros municipios aledaños son municipios dormitorios (...) nosotros no vamos a ser indiferente ante las luchas que están llevando porque ahora más que nunca sociedad civil, los gremios, la institucionalidad, debe unirse para que el gobierno nacional escuche”.

En medio de la audiencia pública convocada por la Asamblea de Bolívar, para abordar la problemática del peaje de Turbaco frente a su posible reactivación, la diputada Karen Cure reprochó la ausencia de representantes de la ANI y de la Concesión Vial.

A LA CONCESIÓN VIAL Y A LA ANI LE IMPORTA UN CARAJO LO QUE PASA EN EL DEPARTAMENTO: KAREN CURE

“Como pueden verificar en esta audiencia no se encuentra ni el representante de la Concesión Vial, ni el representante de la ANI, ¿saben por qué, porque a ellos les importa un carajo lo que pasa aquí en este departamento, les importa un carajo lo que pasa aquí en el municipio de Turbaco, les importa un carajo lo que pasa aquí con todos ustedes”, aseguró Cure.

Enfatizó que la solución debe ser pronta porque se están cumpliendo los plazos, teniendo en cuenta que la apertura y cobro en las categorías 1 y 2 del peaje está prevista para el 16 de febrero.

“Si bien es cierto el señor gobernador nos acaba de decir que somos un departamento pacifico, que somos un departamento donde lo primero que adoptamos son las mesas de trabajo, las mesas de conciliación, pero señores de No Más Peajes ¿cuántas mesas de trabajo se llevan?, ¿cuántas mesas de conciliación se llevan y todavía no hay una solución?”, expresó la diputada.

Señaló, “si bien es cierto el departamento, gobierno departamental no incide en esta decisión yo invitó al señor gobernador, invitó a la alcaldesa de Turbaco, invito al alcalde de Arjona, invito a los representantes de No Más Peajes para que vayan al gobierno nacional, junto con nuestro representante Silvio Carrasquilla que es de Turbaco; los invito a que antes del 16 de febrero se sienten con el gobierno nacional”,

La diputada Karen Cure reiteró que el presidente Petro le debe su presidente a la Costa Caribe que está viviendo alzas en las tarifas de la luz, alza en la gasolina y en Bolívar se sufre por el peaje.

“Es hora de que le refresquemos la memoria al presidente Petro, que tiene una deuda grande con la Costa Caribe y en especial con el departamento de Bolívar; yo los invito de verdad de que tomemos la iniciativa junto con el señor gobernador y vayamos hasta el gobierno nacional, porque si no hacemos y tomamos las soluciones seguirán estas mesas con los contratos leoninos que solamente sirven para llenarle el bolsillo a unos particulares que tienen ya garantizado no solamente el futuro de ellos, sino el futuro de sus nietos y sus bisnietos a costilla de todos nosotros”, aseguró Cure.

Por su parte el diputado Javid Benavides señaló que es de mucha importancia, que estos espacios estén representantes de la ANI y del gobierno nacional. Le extendió la invitación al presidente Petro para una nueva mesa de concertación.

Grupos significativos del municipio de Turbaco expresan abiertamente su rechazo a la reapertura del peaje, alegando que es totalmente ilegal y que las obras propuestas no proporcionan beneficios sustanciales. Además, se anticipa que iniciarán jornadas de protestas en contra de esta medida, subrayando la tensión y desacuerdo en torno a la situación.

El Personero Municipal de Turbaco, Iván Roca, hizo un llamado a la sensibilidad y consideración de las autoridades correspondientes para encontrar una solución que equilibre las necesidades de la infraestructura vial con el bienestar de las comunidades afectadas.

En Bolívar aseguran que la reactivación del cobro de peajes podría generar un estallido social.

La Concesión Autopistas del Caribe asegura que no fue convocada a la audiencia pública, hizo saber que el Concesionario ha asistido a todas las invitaciones que han sido realizadas por las fuerzas vivas del departamento. Señalan que está en juego una inversión de $4,3 billones para la región, detrás de ella más de 7 mil puestos de trabajo.

“Atlántico y Bolívar requieren de nueva infraestructura vial y de vías en buen estado, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una mejor conectividad para el transporte de carga que moviliza la entrada y salida de insumos de los dos puertos, la conexión de mega proyectos como el Canal del Dique y el Aeropuerto de Bayunca, así como impulsar la llegada y el tránsito de turistas entre estos dos departamentos. La destrucción del mecanismo de financiación de este proyecto dejaría en vilo unas vías que son la arteria del desarrollo del Caribe”, expresó la Concesión.