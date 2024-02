Interventor denuncia al ministro de Salud por “extralimitarse” en hospital de Chocó

En dialogo con Sigue La W, el doctor Carlos Ariel Rodríguez, quien hasta hace algunos días era el interventor del Hospital San Francisco de Asís en el departamento del Chocó, denunció al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por extralimitarse en sus funciones y querer administrar elcentro hospitalario.

“El ministro me llama y me da la orden de pagar todo el pasivo y las cesantías, me puso tres asesores, ellos me empezaron a decir todo lo que tenía que hacer para cumplir órdenes del ministro, quien me dijo que hiciera esos pagos y lo que sobrara lo negociara con los proveedores”, explicó.

El doctor Rodríguez aclara que, aunque el ministro es quien pone los recursos, su jefa directa en ese momento era la esposa del ministro, la señora Beatriz Eugenia Gómez, que fue quien lo llevó como interventor.

“El ministro, cuando visitó el hospital, le dijo a todos los funcionarios que yo tenía la plata y que yo no les quería pagar cuando eso no es cierto, son muchos trámites de por medio y la plata está en el banco, me lanzó 350 trabajadores para estar pendientes de su pago, fue un atropello”, aseguró.

Adicionalmente, denuncia que el ministro Jaramillo lo amenazó: “el me amenazó y me dijo -si usted no ejecuta los recursos como yo le estoy ordenando, no pago- y como él es el que destina los recursos, pues yo le hice caso”.

El exinterventor relata que, prácticamente, el ministro comenzó a coadministrar el hospital, “me decía: quite el outsourcing de lavandería, ponga el aquí unas lavanderas, desconociendo todas las normas, dando órdenes populistas, luego, cuando llegó a la zona de comidas, también empezó a dar órdenes”.

Finalmente, el exfuncionario reveló que presentó su carta de renuncia al ministro de Salud, como muestra de que él había obrado de forma incorrecta, pero días después lo llamó la esposa de Jaramillo para decirle que lo mejor era que pasara su carta de renuncia ante la Superintendencia de Salud.

“Me parece tenaz que Beatriz, que es la persona que me llevó allá, ahora me deje en la calle, que le haya hecho caso al ministro sin ni siquiera haber hablado conmigo sobre mi trabajo (...) Es grave que me saquen a través de una resolución, una resolución donde dicen que me extralimité en mis funciones, cuando lo único que hice fue hacerle caso al ministro”, aseveró.

Sigue La W conoció una carta enviada por 269 trabajadores donde piden que no se acepte la renuncia del interventor Carlos Ariel Rodríguez, quien hasta la fecha había realizado un excelente trabajo en donde adelgazó los costos, aumentó la producción y aumentó el recaudo del hospital de mil a millones a 3 mil millones en facturación.

