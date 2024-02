Nuestros abogados están listos para la defensa: Polo Polo sobre investigación en la Corte

Tras la investigación formal que abrió en su contra la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de injuria y calumnia, el representante Miguel Polo Polo afirmó que deja su defensa en manos de sus abogados y explicó que el proceso se produce porque no se retractó de sus afirmaciones contra el exsenador Gustavo Bolívar.

A través de su cuenta de X, Polo Polo reiteró sus críticas al excongresista a quien ha señalado de “financiador de la primera línea” durante el paro nacional, así como de “cargar en su espalda” con dos suicidios.

El señor Bolívar me pidió que me retractara por decir que él cargaba en su espalda los suicidios de Diego Díaz y Felipe Pasos y que había financiado la primera línea, primera línea que fue un grupo delincuencial que incendió el país, asesino, torturo y violo miembros de la… pic.twitter.com/m3h8wFAcrP — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) February 13, 2024

“La primera línea que fue un grupo delincuencial que incendió el país, asesinó, torturó y violó a miembros de la Policía. A algunos les sacó los ojos y a otros los quemó, quebró muchos negocios y dañó decenas de obras públicas. No me retracté y por eso me abren esta investigación en la Corte. Ya nuestro grupo de abogados está listo para dar la defensa”, dijo.

La Sala de Instrucción de la Corte consideró que la publicación podría vulnerar los derechos a la honra y el buen nombre de Bolívar, al contener supuestamente un señalamiento injurioso y partir de hechos que serían falsos. Por esa razón será citado además a rendir indagatoria.

Asimismo, el representante afirmó que él también emprendió una denuncia contra Bolívar, en su caso, por supuesto racismo a raíz de publicaciones que ha hecho el excandidato a la Alcaldía de Bogotá. Para Polo Polo, el caso debería tener un desenlace similar al de la condena contra la mujer que llamó “simio” a la vicepresidenta Francia Márquez.

“Por otro lado, yo denuncié en la Fiscalía a Bolívar por la publicación de estos dos trinos racistas en mi contra. Estamos a la espera que la @FiscaliaCol nos cite para ampliación de la denuncia y luego a conciliación, conciliación que no aceptaré. Espero que Bolívar responda, así como pusieron a responder a la señora que le dijo simio a Francia Márquez. Y esperamos que la @FiscaliaCol actúe rápido”, agregó.