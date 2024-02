MinSalud advierte que “si el país no logra la Paz Total, tampoco va a tener salud”

Cartagena

Desde Cartagena, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, instó a los colombianos a entender lo que está proponiendo el presidente Gustavo Petro, con la política de ‘Paz Total’. En el marco de la audiencia pública sobre la Reforma a la Salud, sostuvo que, si este país no es capaz de lograr la paz, tampoco se tendría salud.

“La salud no es solamente tener un hospital, podemos tener la mejor clínica, pero eso no es la salud; si este país no es capaz de lograr la paz, que es el entendimiento entre todos los colombianos y colombianas, tampoco vamos a tener salud; porque aquí muchas cosas tienen que juntarse para que esto verdaderamente pueda ser una realidad, por eso es importante entender qué es este proceso que nosotros estamos tratando de hacer, de reconciliarnos entre todos los colombianos”, manifestó.

Añadió: “(Por) La Paz Total, se ríen del señor presidente; (Sin embargo) yo he tenido la posibilidad de apoyar durante mucho tiempo procesos como el de Virgilio Barco, posteriormente el de validación, después el de Pastrana, después el de Santos y seguimos todavía buscando esa posibilidad de entendimiento”.

El ministro sostuvo que desde el Congreso se estudia un proyecto de ley, con el cual se pretende reivindicar el derecho a la salud, además, aseguro que en el país está en la controversia de la salud como un negocio o la salud como un derecho, en lo que hay una gran diferencia.

“La ley 100 implicó una distorsión del mercado, nosotros no hemos estado en contra de la ley 100 por ser la ley 100, es porque convirtieron la salud en un negocio y es donde nosotros tenemos la diferencia. Por eso luchamos para que en el 2015 se pudiera lograr la ley estatutaria, que declara la salud como un derecho fundamental y no como un negocio, ahí es donde empiezan las diferencias que tenemos”, expresó.

Explicó que con la reforma se busca proteger el buen uso de los servicios públicos, que se destinan para la salud, aspirando a que mañana no exista ni régimen contributivo, ni régimen subsidiado. “Aquí todos los colombianos tenemos que estar al mismo nivel. ¿Qué tienen que hacer las EPS?, habilitarse los que quieran tener subsidiado, pero tienen que contratar con los hospitales públicos el 60%, para fortalecer el sistema público”.

“El régimen contributivo no paga la salud, de los $45 billones que se gastó en el régimen contributivo el año pasado, nosotros no aportamos, sino $19 billones, el resto lo está poniendo el presupuesto nacional. En materia de las reformas vamos a tener dos cuentas corrientes, una que es para la atención primera, todos esos centros de atención primaria van a ser financiados a través del subsidio a la oferta. Y una cuenta para el fortalecimiento de la red pública”, aseveró Jaramillo.

Reiteró: “a las EPS no las controla nadie, las EPS no las controlamos, les entregamos $84 billones el año pasado y no hay ningún tipo de control”.

“Las EPS a nosotros nos dicen que somos malas pagas, que no queremos pagar, que nosotros queremos acabar con las EPS, de ninguna manera si hubiéramos querido acabar con las EPS no hubiésemos aumentado el 16.23%; si se aumentó ahora el 12.22% de la UPC es porque a nosotros nos dio los estudios que nos presentaron las EPS apenas un aumento del 6.7% y aumentamos el 9.7 le dimos 3 puntos de margen y 3 puntos de margen en este sentido son casi 3 billones de pesos”, resaltó el MinSalud.

Por su parte, el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, sostuvo que hay un argumento fundamentado en una falsa narrativa en la que el superintendente es enemigo de las EPS. “Yo no soy enemigo de las EPS, pero no permito, desde mi responsabilidad, que tengo como defensor del derecho a la salud, que una EPS, que recibe recursos para garantizar atención, finalmente no cumpla con su objeto”.

“Porque entonces estaría siendo tolerante y rayando en la complicidad. Tengo que actuar”, continuó Beltrán.

Aseguró que la red pública es el patrimonio social más importante de la población pobre y vulnerable, y recalcó que la esencia de la red pública tiene que prevalecer. Enfatizó en que la red pública le importa al Gobierno y al actual proceso de transformación de la salud.

Asimismo, el ministro le hizo saber a los cartageneros que la reforma a la salud es importante, según él, para recuperar lo que está abandonado por cuenta de la clase política.

“Los centros de atención son los hospitales que hoy están abandonados en los más de mil municipios de quinta y sexta categoría en Colombia, los vamos a recuperar, los vamos a hacer nuevos, pero esto no es para un día ni no dos días, a pesar de que teníamos un aumento del presupuesto en infraestructura gracias al señor presidente, de tres veces más de lo que tenía antes el Ministerio y aquí vamos a construir”, aseveró.

Indicó que en la reforma habrá formalización laboral, “no van a depender de una orden de prestación de servicios, a tener todo lo de ley. Ese es un paso importante en ese proceso y estamos de la mano de todos los sindicatos porque tenemos que conformar una fuerza que proteja a los trabajadores de la salud y que no los convierta en lo que muchas veces ha sucedido, que convierten los hospitales en directorios políticos, ¿cuántos votos me va a traer para las elecciones?”.

“Se están vendiendo y se han vendido, lo que pasa es que no tengo las pruebas, pero le hablan a uno al oído, ya pagaron por ese hospital, ya pagaron por esa gerencia, gravísimo si eso es verdad. Nosotros hemos planteado, y lo saben los parlamentarios, una posibilidad de buscar un esquema para que se logre un concurso de méritos para poder escoger los gerentes”, detalló.

Jaramillo insistió en que, a través de la democracia, la Constitución, y la ley, se puede cambiar el país “en favor de una mayor igualdad y en paz”.

Concluyó diciendo que el presidente Gustavo Petro quiere un país más equitativo y más justo.