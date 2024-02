Sabíamos que Juegos Panamericanos costarían el Ministerio: Petro tras salida de MinDeporte

Desde Alemania, el presidente Gustavo Petro se refirió a la salida de Astrid Bibiana Rodríguez del ministerio del Deporte asegurando que la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos fue el determinante de esta salida y de la crisis en el Ministerio.

“Allá alguien comete un error –desde el año pasado, ella me lo contó–. Sabíamos de antemano que iba a costar el Ministerio –no fue un error de ella–. El funcionario cometió el error que fue no hacer el traslado del dinero que estaba listo, pues originó el que no haya Juegos Panamericanos en Colombia”, puntualizó.

En ese mismo sentido, el presidente reiteró que esta pérdida de la sede y el lío político que se desató fueron una burla para Colombia que vino desde las directivas de los Juegos Panamericanos.

“Debo decir que la burocracia que dirige eso en América Latina espera el dinero y es una competencia por dinero, no es propiamente el mundo deportivo lo que se construye. Había que trasladar cerca de 50 millones de dólares y había que invertir cerca de 800 millones de dólares para que una burocracia del deporte –que gana mucho dinero– se pueda localizar en nuestras ciudades costeñas”, afirmó en mandatario.

En ese sentido, el presidente Petro sostuvo que ellos “se burlaron de nosotros, porque el acuerdo que hicieron con la ministra saliente fue que hasta el 30 de enero había plazo para hacer esos pagos, que nos cuestan y que es plata de todo el pueblo colombiano (…) 15 días antes de cumplirse esa fecha, suspendieron a Barranquilla”.

Finalmente, el mandatario aseguró que siempre alzará su voz ante una burla como estas.

“Es una burla por dinero y entonces la responsabilidad ya no es exclusiva de un funcionario del Ministerio del Deporte, como tampoco de los funcionarios del gobierno anterior que también olvidaron hacer una serie de pasos que había que dar, sino que hay una burla sobre Colombia y esta tiene que ver con cuestiones de dinero”, concluyó.