Gobierno estudia posibilidades para honrar el segundo incremento en los precios de peajes

En entrevista con La W, el ministro de Transporte, William Camargo, entregó más detalles sobre el plan piloto de cobro por valorización que se implementará en diferentes vías nacionales, el cual de paso ya generó algunas críticas al considerar que podría traer ineficiencias ante el sistema de concesiones del país, sin dejar de lado que desde algunos expertos se considera que se podría usar para reemplazar los cobros de los peajes.

Inicialmente, frente a la forma cómo funcionará el cobro, el titular de la cartera de Transporte, explicó que se recibirá la documentación reglamentaria correspondiente sobre los predios en los que se aplicará el plan piloto.

“Lo que hace el mecanismo es activar, para cada corredor en particular, la posibilidad de empezar la actualización catastral. Se establece un programa de trabajo para, primero, actualizar los temas del valor de los predios, y a partir de allí, irriga unas resoluciones de distribución del valor que se va a distribuir o a irrigar en los predios de la zona de influencia del proyecto”, dijo.

“Este es un proceso que puede tomar entre 6 y 8 meses implica obviamente para cada corredor una actualización de los valores catastrales muchos de ellos están obviamente desactualizados catastrales recientes, pero que no reconocen los valores de mercado de varios predios inclusive en las mismas zonas y parte de la tarea es esa a partir de allí”.

En cuanto a cómo se hará puntualmente el pago del cobro por valorización, el ministro Camargo explicó: “esto se hace sobre la base de un tema que se llama capacidad de pago que lo que discrimina es el menor valor entre 3 componentes para distribuir la valorización. Es un tema muy técnico al cual tenemos que hacerle nosotros la pedagogía suficiente. Ya la hemos empezado a hacer y permite distribuir el valor total o parcial de las obras en la zona de influencia para recaudar parte de esa riqueza que ha generado el aumento de valor justamente en esos predios”.

Entre las críticas iniciales al plan piloto se encuentran las que hizo el exministro Juan Camilo Restrepo, el cual planteó que con el cobro de valorización se estaría buscando desde el Gobierno hacer un reemplazo sobre el cobro de los peajes, lo que daría una mayor incertidumbre para el sistema de concesiones de Colombia.

Ante esto, el ministro Camargo respondió y aseguró que actualmente hay tres fuentes para financiar la infraestructura nacional entre las que se encuentran los recursos propios de la Nación puesto en el presupuesto o en vigencias futuras, la valorización y los peajes, pese a ellos la valorización nunca se había utilizado y por ende el Gobierno Petro decidió empezar a usar esta herramienta.

En su respuesta agregó “obviamente genera unas distorsiones en el cobro de las obras, ahí tenemos ejemplos como Bogotá – Villavicencio, que es una iniciativa privada que carga principalmente o totalmente el valor de una parte de las obras y eso tiene unos aumentos de peaje de la que muchos colombianos se han expresado”.

“Hay otros corredores como Bucaramanga - Barranca, por ejemplo, que no han permitido la activación de esos peajes justamente porque el valor y su incremento no lo asocia, completamente no lo puede asimilar la comunidad y a pesar de que utilizamos tarifas diferenciales no se logra poner en funcionamiento este mecanismo y eso inmediatamente disminuye el ingreso que las concesiones o los proyectos van a tener”, sostuvo.

Así las cosas, sin descartar lo anterior, al ser interrogado por el segundo incremento en los precios de los peajes, el cual corresponde al IPC de 2023, el ministro Camargo dijo: “estamos buscando mecanismos para honrar ese compromiso, uno es el incremento y el otro es un mecanismo alterno que permita que ese recurso efectivamente se incorpore, eso en la práctica en concesiones a 25-30 años tiene diferentes formas de moldearse”.

“Lo que sí es claro es que no podemos seguir en términos de sostenibilidad administrando unas concesiones que están operando en promedio con el 70% de recaudo y en algunos casos con el 35%, esperado y tirando presupuesto de todos los colombianos para pagar operación y mantenimiento que debían estar cubiertas por vehículos que hoy en día por diferentes circunstancias, demoras en las obras, problemas en la licencias ambientales, situaciones asociadas a consultas previas, problemas constructivos y tribunales que nos limitan avanzar en las obras debían ser cubiertos por tráfico que hoy en día no está pasando”, añadió.

Con estas palabras y explicación, el ministro Camargo confirmó que el cobro por valorización es una realidad en el país y que el dinero que se recaude sobre ese nuevo impuesto se aplicará en diferentes rubros del sector infraestructura.