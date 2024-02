¿Partido Conservador se quedará con el Ministerio del Deporte?

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, paspo por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de candidata que tendría esta colectividad, Luz Cristina López Trejos, para ocupar el cargo de ministra del Deporte tras la salida de Astrid Rodríguez.

“El oficialismo del partido no ha estado en eso, no conocemos de conversaciones y menos de la hoja de vida de Luz Cristina López Trejos”, indicó.

Además, aclaró que los conservadores se mantienen como partido independiente del Gobierno de Gustavo Petro.

¿Busca ser presidente del Congreso?

“No la estoy buscando, me la han ofrecido. No me he sentado con ningún congresista para pedirle su voto, solo me han llamado de distintos partidos y me parece que no se pueden acumular dignidades”, indicó.

Llegada de Laura Sarabia al Dapre

Cepeda destacó el papel que está teniendo Sarabia en el Gobierno Nacional, pues fue jefa de gabinete, directora de Prosperidad Social y ahora directora del Dapre.

“Independientemente de la polémica, lo que he visto es que se trata de una funcionaria ejecutiva y el Gobierno los requiere. Se requiere a alguien que esté vigilando que los recursos le lleguen a la gente y no que estén dormidos en una fiducia”, dijo.