Es contrasentido: José F. Lafaurie critica al ELN tras declarar “crisis” de proceso de paz

En entrevista con La W, el miembro negociador del gobierno con el ELN, José Félix Lafaurie, se refirió al anuncio de esa guerrilla frente a la entrada en “crisis” del proceso de paz. El también presidente de Fedegán afirmó que es un “contrasentido” decretar estas crisis en unos diálogos que avanzan.

“No han entendido que es la sociedad la que está expresando si se quiere su desencanto, la manera tan clara como la gobernadora del Chocó, y el mismo gobernador de Nariño, expresa las dificultades que están viviendo sus propios ciudadanos. No puedo entender cuál es la razón por la cual estos diálogos no puedan tener el aterrizaje al territorio” dijo Lafaurie.

José Félix Lafaurie asimismo aseveró que en este punto de la participación de la sociedad y el secuestro, el gobierno va a permanecer “firme”.

Frente al estado en el que se encuentra el proceso ante este “congelamiento” de los diálogos de paz, indicó que lo próximo que debería ocurrir es una reunión entre las partes para tratar de zanjar las diferencias.

“Yo creo que el Alto Consejero, la Jefa de la delegación, el propio senador Cepeda tendrán que buscar una reunión con los delegados del ELN en la mesa que son parte importante del Comando Central para poder volver sobre este asunto” aseguró.

En relación con si ante los últimos tropiezos que ha tenido el proceso se ha planteado renunciar a su condición de negociador, aseveró que no y que siempre en la mesa se le ha permitido expresar sus opiniones.

“Uno no se mete en un escenario de esta naturaleza para salir corriendo en el primer lío. Uno se mete para estar ahí, para colaborar, y me lo han permitido” dijo Lafaurie en los micrófonos de La W.

