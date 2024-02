Es una oportunidad para la reconciliación: gobernador de Córdoba sobre retorno de Mancuso

Montería

Desde el municipio de Tierralta, Córdoba, donde hay un registro significativo de víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el gobernador de este departamento, Erasmo Zuleta Bechara, se refirió al retorno del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, al país.

En sus declaraciones, el mandatario afirmó que esta parte del territorio nacional ha sido escenario de la firma de varios acuerdos, entre ellos, con las AUC, el EPL y las Farc.

“Hace unos pocos años, se firmó el acuerdo de paz con las FARC, y ahora están en el Congreso de la República. Ahora es el momento de aprovechar la oportunidad que tiene nuestro país y nuestro departamento para traer a Córdoba, a aquellas personas que fueron victimarias en esta zona del país, para hablar sinceramente sobre una voluntad de paz que repare de manera integral a las víctimas del conflicto armado”, señaló Zuleta Bechara desde el municipio de Tierralta en el marco de la mesa de construcción del plan de desarrollo para la subregión del Alto Sinú.

En contexto en La W: Salvatore Mancuso regresa a Colombia: llegaría el 25 de febrero

En ese sentido, puntualizó que por esa razón es que en Córdoba se ha estado hablando de un laboratorio de paz. “El laboratorio de paz no debe ser un edificio donde simplemente hablemos de paz. El laboratorio de paz lo construimos a través del diálogo, donde participen víctimas, victimarios, gobernantes, gobierno nacional, organismos internacionales, cooperantes que garanticen ese proceso. Dejemos atrás el pasado, comencemos a construir una hoja de ruta que nos permita decir en diez o veinte años que en Córdoba y Colombia podemos hablar de paz. Porque la paz no es solo un logro de un gobierno, sino un logro de un Estado, y los logros de un Estado requieren tiempo, no prisa”, precisó.

Cabe recordar que, Mancuso regresaría a Colombia como gestor de paz el próximo 25 de febrero del año 2024.