“Es una visión estrecha”: JEP rechaza que exFarc acusen rearme por demora en amnistías

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un acto junto al alto comisionado, Otty Patiño, y otros funcionarios, comunicó públicamente los decretos de amnistía que en 2017 y 2018 se habían otorgado a 9.600 exguerrilleros de ese extinto grupo armado (y que, según fuentes en ese tribunal, estaban guardados en las oficinas del alto comisionado para la Paz desde hace varios años sin explicación alguna).

Por medio de nueve decretos presidenciales, los excombatientes incluidos allí, que son los que no cuentan con investigaciones o sentencias por delitos no amnistiables, quedaron exentos de responsabilidades legales y tendrán la oportunidad de continuar reintegrándose a la sociedad a paz y salvo con la justicia.

Según la JEP, la decisión de informar a los firmantes busca evitar una congestión judicial y enfocarse en casos más representativos con responsabilidades graves.

Eso sí, siguen estudiando las situaciones jurídicas de los demás excombatientes que firmaron el acuerdo y que cuenten con investigaciones o sentencias en curso, para determinar si pueden ser beneficiarios de amnistía o son remitidos a alguna sala para que hagan aportes a la verdad frente a graves crímenes en los que hayan participado.

Además, la presidenta de la Sala de Amnistía, Alexandra Sandoval, respondió duramente a las críticas que desde el exsecretariado de las Farc han hecho al papel de esa Sala, señalando que la falta de amnistías por parte de la JEP está incidiendo en que exguerrilleros retomen las armas.

Para Sandoval, esta conducta criminal puede ser por diversas causas, y no sólo puede acudirse a responsabilizar a la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Decir que porque no hay una seguridad jurídica o porque entienden que no hay, porque lo que hicimos hoy fue mostrar que efectivamente sí están las amnistías, esa es la razón por la que se está dando el rearme o el asesinato de los comparecientes es tener una visión muy estrecha de lo que implica el conflicto en Colombia” dijo Sandoval.

A su vez, aclaró que no es cierto que solamente hayan concedido 600 amnistías y negado otras 3.000. Sandoval recordó que de esas 3.000 muchas fueron rechazadas porque las solicitaron personas que no hacían parte de las Farc o, aunque eran guerrilleros, los delitos no tenían que ver con el conflicto.

“Hay que tener en cuenta que todas esas amnistías negadas son por distintos factores, lo que es importante tener en cuenta es que, si se suman las amnistías concedidas por la Sala, las de la justicia ordinaria y las que anunciamos hoy, las presidenciales, hay más de 11.000 amnistías concedidas a diversas personas”, señaló.

Según la magistrada, están concentrados en resolver al menos 1.900 solicitudes de amnistías más que les quedan “la Sala se concentra en las amnistías difíciles, las que necesitan un análisis mayor”.