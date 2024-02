“Estoy emocionado de volver. Me encanta Colombia”: DJ Jonas Blue

Jonas Blue, el DJ y productor inglés con base en Londres, pasó por los micrófonos de Noches Electrónicas W para hablar sobre su carerra, su cover del clásico “Fast Car” y su regreso a Colombia.

Guy James Robin es más conocido por su nombre artístico, Jonas Blue, el cual surgió luego de que una búsqueda en internet.

“Fui a Google y busqué el nombre más sueco, que era Jonas. Tuve este nombre durante un par de semanas, pero tenía que ser Jonas algo y en mi cabeza pensé, tengo este nombre, Jonas, y necesito otro nombre, una segunda parte del nombre. Tal vez puede ser un día. Tal vez sea Jonas Monday o Jonas Tuesday. Y dije, no funciona muy bien, así que pensé que tal vez debería ser un color y encontré el azul. Y el color coincidía con la música también, siendo muy de verano, brillante y colorida. Así que sí, se quedó Jonas Blue ”.

Blue ha sido uno de esos artistas que han versionado el clásico de 1988 de Tracy Chapman, “Fast Car”, una canción que recuerda desde su infacia.

“Siempre recuerdo a “Fast Car”, a Tracy Chapman, siempre en la radio y se me quedó grabada, fue una canción tan hermosa. No había nada en la radio de ese momento que sonara así. La profundidad y el alma en la voz de Tracy Chapman y luego solo la guitarra. Tener eso en la radio a finales de los 80′s y principios de los 90′s fue algo muy diferente. Siempre se quedó conmigo esa canción”.

Para él “es increíble ver la versión de Luke Combs haciendo cosas espectaculares en todo el mundo. Creo que lo especial de mi versión es que fue hecha de una manera que llevó la canción a una nueva generación, pero al mismo tiempo no copié la original. Fui muy cauteloso para no robar de la original. No usé la guitarra, que es icónica en la canción. Tuve que crear otros elementos icónicos, como el sintetizador, que se convirtió en una parte épica por sí misma. Siempre digo que mi versión es de la reimaginación (...) Un amigo me dijo hace mucho que hay un poco de magia en la versión que hice, pero no sabemos qué es, estamos contentos de que todos la amen. Fue asombroso ver que la tocaron después de tantos años en los Grammy. Felicitaciones a Tracy Chapman, porque es una canción hermosa. Realmente lo es”.

Su visita a Colombia

De su última visita a Colombia, Blue recuerda la energía, “recuerdo cuando estuve ahí, fue increíble. (...) Grabamos el video musical para mi canción “Wild”, con Tini, Chelcee Grimes y Jhay Cortez. Y fue espectacular. Fue mi primera vez en Colombia, tuve programas y grabamos el video musical en las montañas”.

Finalmente, en esta nueva oportunidad, el artista asegura: “quiero tomarme un poco de tiempo y caminar, ver las ciudades y ver lo que tienen, porque no tuve la oportunidad de hacerlo la última vez, solo fue el video musical y presentaciones, pero esta vez voy a disfrutar de las ciudades y experimentar. Estoy muy emocionado de volver. Me encanta Colombia. Quiero involucrarme con los fans, capturar esa energía. Quiero decir, “sí, hice eso en Colombia”. Ese es el plan que tengo cuando vuelva. No puedo esperar”.

Escuche la entrevista completa en Noches Electrónicas W: