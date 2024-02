Familia denuncia presunta agresión a niña de un año en hogar del ICBF en Suba

Una familia en la localidad de Suba pasa por un momento de angustia a causa de una presunta agresión a su pequeña niña de 1 año de edad en un hogar agrupado comunitario de ICBF llamado Los Hijos del Rey. Su madre, Sabrina Moreno, cuando fue a recogerla al final de la jornada, se encontró con que la niña tenía rasguños en la cara, la boca llena de sangre y los brazos con marcas de mordidas. Las imágenes son desgarradoras.

“Fue todo impactante, se me bajó la tensión. Cuando yo le pregunté a la persona que los cuida me dijo que la niña se había agredido sola. Ella tenía la carita llena de una crema blanca y sangre en la parte de la nariz, pero es imposible porque la niña no tiene uñas e incluso si se hubiera caído, no tendría nada de esto”, señaló Moreno ante los micrófonos de la W.

Sin embargo, pese a los comentarios de Milena Rojas, la encargada de cuidar los niños, los exámenes médicos revelados por medicina legal dicen lo contrario y que la niña sí fue agredida por alguien más y mucho mayor que ella.

“El día 12 de febrero, el mismo día que pasó todo, llevamos a la niña al hospital de Suba, en donde la revisaron y nos dijeron que la niña había tenido violencia física. De ahí nos mandan para medicina legal en donde nos recibe una doctora y dice que efectivamente la niña fue agredida por otra persona que no está en el rango de edad de ella”.

Sabrina, también menciona que no la han llamado a ella ni a ningún otro padre de familia para decirles que sus hijos serán reubicados a otro hogar mientras que se avanzan las investigaciones, pese a que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) le dijo a la W Radio que esto se hizo desde el primer momento en el que radicaron la denuncia.

“En esa parte sí estamos molestos porque allá nos dijeron que iban a reubicar a los niños y el hogar iba a ser cerrado temporalmente. Lo que les están diciendo es prácticamente falso porque el hogar sigue funcionando y los niños están ahí todavía”.

La madre de la menor aseguró no haber tenido nuevamente contacto con la persona encargada del centro, Milena Rojas, desde que se efectuaron las denuncias. De hecho, la W intentó comunicarse y no fue posible.

Finalmente, el ICBF le dijo a la W que una vez conocido el hecho, un equipo del Centro Zonal Suba se desplazó hacia la unidad de servicio para realizar la verificación de la denuncia y establecer las circunstancias en que se presentó la situación que es materia de investigación.

“Como medida administrativa se procedió a la suspensión temporal e inmediata de la unidad de servicio y se realizaron las gestiones para la reubicación de los demás niños en unidades de Hogar comunitario cercanos con disponibilidad de cupos, sea de la Modalidad Comunitaria, Institucional o Propia e Intercultural, y se informó de manera inmediata a las familias de las niñas y niños de su reubicación. Así mismo, un Defensor de Familia abrió Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos en favor de la niña, observándose que se encuentran garantizados por parte de sus padres”.