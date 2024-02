No nos sentamos institucionalmente a pedir candidatura: MinInterior sobre nueva MinDeporte

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió en defensa de la designación de Luz Cristina López Trejos como próxima ministra del Deporte, en reemplazo de Astrid Bibiana Rodríguez.

En medio de la crisis que ese nombramiento generó en el Partido Conservador, cobrando la cabeza de su presidente, Efraín Cepeda, Velasco aseguró que ella no es una cuota de la colectividad, pues no se sentaron a acordar la postulación con la institucionalidad.

“Nuestra nueva ministra del Deporte designada, o por lo menos como dice su hoja de vida en la página web colgada en la Presidencia, es una mujer con una gran experiencia en los Juegos Paralímpicos. Ha trabajado toda su vida en esos temas y no hay necesidad de explicar que no tiene la representación política de ningún partido en particular, que no nos sentamos institucionalmente con ningún partido a pedirle una candidatura”, precisó.

Asimismo, el jefe de la cartera política señaló que el presidente Gustavo Petro “en su libre decisión la llamó” y que se trata de “una mujer con unas inmensas capacidades que no debemos desconocer”.

Sin embargo, lo cierto es que la designada ministra fue propuesta por un grupo de representantes del Partido Conservador que entregaron la hoja de vida directamente en la Casa de Nariño. El nombre lo puso sobre la mesa Alfredo Ape Cuello y la propuesta la presentó Nicolás Barguil, vocero de la bancada en Cámara.

El tema generó una crisis de tal magnitud que el senador Efraín Cepeda, duro crítico de las reformas del presidente Gustavo Petro, decidió dar un paso al costado, argumentando que “los colombianos esperan claridad y convicción” en las banderas que defienden.