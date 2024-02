SENA y MinTIC abren cursos de tecnología: Son gratis y ofrecen certificado

Senatec es una iniciativa de educación digital realizada en conjunto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este programa cuenta con cuatro líneas de acción, a través de las cuales las entidades buscan generar una oferta adaptada a las “demandas cambiantes del mundo digital”, y la cual contó con una inversión cercana a los $430.000 millones.

Con Senatec se busca estimular la formación en tecnologías de la información, explorando temas como programación, blockchain, Inteligencia Artificial (IA) y manejo de datos, para brindar nuevas oportunidades, dirigido tanto a estudiantes (aprendices) de la educación media, como a jóvenes y adultos.

¿Cuáles son las líneas de formación y los cursos de Senatec?

Los jóvenes interesados en los cursos cortos de Senatec podrán elegir entre varias opciones de temas. Según explica Senatec, cada una de estas opciones incluirá varios cursos y caminos de aprendizaje que les permitirán a los participantes “aprender cosas nuevas o ponerse al día en diferentes tendencias y conceptos”:

Desarrollo

Querer ser un desarrollador de sistemas es embarcarse en un viaje hacia la creación y mejora de sistemas informáticos fundamentales para nuestra sociedad. Como desarrollador, tendrá la oportunidad de dar vida a ideas innovadoras, diseñar y construir aplicaciones y sistemas que resuelvan problemas complejos y mejoren la vida de las personas.

Oferta: Desarrollador full stack – Desarrollador full stack – Desarrollador de APIs – Arquitectura TI – Desarrollador de aplicaciones móviles – Desarrollador no code – Bases de datos – Entre otros.

Lenguajes de programación

Al aprender un lenguaje de programación, se desarrollan habilidades fundamentales como el pensamiento lógico para resolver problemas de forma estructurada, la creatividad para encontrar soluciones innovadoras, la atención al detalle para escribir código preciso, y la habilidad de investigación para buscar información y aprender nuevas tecnologías.

Oferta: Python – C# – C++ -JavaScript – PHP – Swift -Java -Go – SQL – Ruby – Solidity- Entre otros

Tecnologías Emergentes

Con la formación en tecnologías emergentes, se adquieren habilidades fundamentales para adaptarse y prosperar en un entorno tecnológico en constante evolución. Estas habilidades incluyen la capacidad de análisis crítico para evaluar nuevas tecnologías y aplicarlas de manera efectiva en diversos contextos. También se desarrolla la capacidad de aprendizaje continuo, ya que las tecnologías emergentes evolucionan rápidamente y requieren una actualización constante de conocimientos.

Oferta: Big data – Inteligencia artificial – Ciberseguridad – Blockchain – Arquitectura en la nube – Internet de las cosas – Realidad virtual y aumentada – Especialista en e-commerce – Entre otros

Requisitos

Las personas interesadas en participar en la convocatoria para los cursos cortos de Senatec, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano colombiano y contar con un documento de identificación válido de acuerdo con las disposiciones legales del país.

Para egresados SENA: haber completado un programa de formación técnica, tecnológica o especialización.

haber completado un programa de formación técnica, tecnológica o especialización. Para cualquier otro ciudadano colombiano: tener 14 años o más y estar interesado en realizar el proceso de formación en habilidades digitales.

Si es menor de edad, contar con el consentimiento del padre, madre o tutor legal.

Disponer de una dirección de correo electrónico, vigente y propia.

Contar con un número de teléfono o celular activo, medio por el cual recibirá las comunicaciones relacionadas con el proceso de formación.

Tener disponibilidad de tiempo, por lo menos 10 horas semanales, para adelantar el proceso de formación en habilidades digitales.

Contar con un equipo de cómputo propio o tener acceso a uno, así como también disponer de una conexión a internet estable para llevar a cabo la formación en habilidades digitales.

Para inscribirse en los cursos cortos de Senatec deberá ingresar en el siguiente formulario y suministrar la información solicitada: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzHqeeCKF5X-aPbhIFDldE9U9IhqKFAIeljjNLjHdQMDQizA/viewform