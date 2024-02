Un reto contra el tiempo: así fue la producción y el maquillaje en la película ‘Golda’

Actriz Helen Mirren. (Photo by Alan Chapman/Dave Benett/WireImage)

Karen Hartley Thomas, nominada al premio Oscar en categoría mejor maquillaje y peinado por la película ‘Golda’, estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para dar detalles de cómo lograron la que la actriz Helen Mirren interpretara tan bien el papel de Golda Meir.

Reveló que el trabajo de maquillaje fue contrarreloj, pues cuando se reunió con el director de la película, Guy Nattiv, tuvo solo seis semanas para preparar todo lo que serían las prótesis que llevaría Mirren.

Aclaró que no querían que el maquillaje opacara lo que eran los actores, en especial Helen Mirren.

Asimismo, se refirió al tema de los dientes de Golda y que ha generado tanta polémica en las redes sociales.

“Los dientes no se necesitaron porque Golda no era sonriente. Hicimos las piezas y nos dimos cuenta que los dientes no harían juego con lo demás”, aseguró.

Además, mencionó que no querían que Helen se sintiera restringida o limitada por los dientes.

¿Cuánto tiempo tuvo Helen con las prótesis y maquillaje?

“Ese fue el reto, no tuvimos mucho tiempo antes de iniciar la grabación de la película. Pensamos en hacer ese trabajo una semana antes y la noche antes de grabar estábamos analizando esto”, expresó.