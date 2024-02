Presunta pirámide ganadera: Fiscalía imputará cargos y pedirá cárcel contra Felipe Rocha

Este jueves 22 de febrero la Fiscalía General de la Nación imputará cargos y pedirá cárcel para Felipe Rocha, supuesto cerebro de la supuesta pirámide ganadera que afectó a la élite colombiana.

En medio de la polémica que ha generado el que algunas de las pruebas se hubiesen perdido, la audiencia se realizará ante un juez de Control de Garantías de Bogotá.

El delito que se le imputará a Felipe Rocha es de estafa agravada por la cuantía en modalidad masa.

Igualmente, pedirá una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Sin embargo, se prevé que, más adelante, la Fiscalía impute otros cargos relacionados con la captación ilegal, sin embargo, la conexidad de los procesos será decisión de un juez.

Cabe recordar que, los abogados Jaime Lombana, Fabio Humar y Juan Felipe Criollo, se unieron para demostrar que existió una estafa en contra de sus víctimas y llegar hasta las últimas consecuencias penales.

Luego de un año de haberse destapado esta presunta pirámide ganadera, la Fiscalía realizará las audiencias de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento contra quien habría planeado y ejecutado, un modelo de negocio que generó pérdidas entre varios integrantes de la élite colombiana.

Recientemente, el abogado Fabio Humar, representante judicial de las víctimas, denunció en W Radio que, las pruebas contra Felipe Rocha, quien sería el cerebro de la presunta pirámide ganadera, se habrían perdido en la Fiscalía General de la Nación.

Señaló que esto podría retrasar nuevamente las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento, que están programadas para este jueves.

“Esto ya realmente es de no creer, estuvimos en la Fiscalía, la semana pasada y esta también y pues ténganse como téngase duro, como dicen, porque se han perdido las pruebas del proceso en contra de Rocha”, afirmó Humar.

Señaló que se han presentado cambios de fiscal y “las pruebas ya no aparecen”.

Al mismo tiempo, expresó que “nos ha tocado a toda velocidad volver a constituir las pruebas, a armar las pruebas con lo que tenemos, no aparecen las pruebas y la fiscalía prácticamente no tiene como imputar”.

También expresó que “13 meses después de un escándalo tan mediático en temas de derecho penal corporativo, la Fiscalía no ha conectado, no ha unido, no ha juntado procesos que se tramitan paralelamente y que por ley deberían ir juntos, unos están en el Búnker en una unidad especializada y otros en la unidad seccional de Bogotá, no los ha unido”.

Sostuvo que es muy complicado no pensar mal en este caso donde hay “absoluta desidia por parte de la Fiscalía en este caso, yo quiero creer que es desorden”.

El representante judicial de algunas de las víctimas de la presunta pirámide ganadera señaló que la Fiscalía General de la Nación no ha priorizado este caso a pesar de haber aportado pruebas, documentos, evidencias, testimonios, el cubrimiento mediático de este caso, haría que cualquier Fiscalía por lo menos pusiera la lupa con atención”.

Humar destacó que todos los abogados que representan a afectados en este proceso han presentado las pruebas y han colaborado con la Fiscalía.

Destacó que “hay unos procesos en el Búnker de Bogotá en la Unidad Nacional de Delitos Económicos y otros procesos en la Unidad Seccional de Bogotá y no los han conectado 13 meses después de este escándalo y la Fiscalía no ha podido hacer un gramo de trabajo, serio responsable”.

Agregó que “otra vez insisto no quiero pensar mal, pero es muy difícil, no ver aquí con suspicacia estos hechos, porque queda uno sorprendido, perplejo, no puede ser que la Fiscalía General, la mejor Fiscalía de la historia en nombres de en palabras del saliente fiscal, no sea capaz de adelantar una imputación sencilla, rápida ecuánime”.

Documentos, testimonios, conversaciones y entrevistas se habrían perdido de la Fiscalía.

Humar además manifestó que, en un primer momento, el caso lo tenía una fiscal que habría renunciado a su cargo y por esto, el proceso lo asumió otra funcionaria del ente investigador.

Sostuvo que el supuesto cerebro de la presunta pirámide ganadera también estaría afectado, por lo que calificó como un “desorden en la Fiscalía”.

“Esto es una bofetada a las víctimas, incluso es una bofetada al mismo Rocha que ya debería responder ante la justicia y poder mostrar sus pruebas, a ver si es culpable o inocente, en los procesos penales las víctimas tienen derechos, pero el indiciado o el sospechoso como se dice coloquialmente también tiene derecho a que se le resuelva de manera pronta su situación”, Humar además sostuvo que “esta indeterminación, esta pereza, esta desidia, este desorden, no lo deja uno pensar otra cosa. ¡Qué dolor ver lo que está pasando en la Fiscalía qué dolor!”.