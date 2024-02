Dormimos en carros y no sabemos si despertaremos: corresponsal W Radio en Gaza

Huda Emad Hegazi, corresponsal de W Radio desde Gaza,, informó que el pasado 22 de febrero al menos 40 personas murieron y cerca de 100 resultaron heridas tras el bombardeo israelí de cuatro viviendas en la ciudad gazatí de Deir Balah, en el centro de la Franja, mientras que otros 6 civiles murieron en ataques aéreos al este de Rafah.

La oficina de medios del Gobierno del enclave se pronunció a través de un comunicado asegurando que “más del 90 % de las víctimas son niños y mujeres”.

Hegazi precisó que este fue un ataque aéreo que se llevó a cabo por parte de aviones de guerra de Israel: “En cada misil aproximadamente hay una o dos toneladas de explosivos. En el momento en que se sueltan, producen una gran explosión y las viviendas quedan totalmente aniquiladas, ni qué decir las personas”.

Sobre la situación humanitaria que se vive en Gaza en medio de estos bombardeos, Hegazi confirmó que, en efecto, los gazatíes no tienen un lugar seguro a donde ir.

Además, se refirió a un compañero que murió en estos atentados: “Vivía en la ciudad de Gaza, como la mayoría de los periodistas que estamos aquí evacuados. Él se movía entre la Gobernación de Rafah, que es donde está nuestro punto ahora mismo y la Gobernación de Deir Balah, trabajaba en esas dos zonas y había instalado a su familia en esa zona ya que supuestamente era segura”.

La periodista agregó que se trata de civiles que “no tienen nada que ver con ningún movimiento de resistencia palestino ni nada”, por lo que este atentado resultó inesperado.

Además, sobre cómo son las condiciones de vida actualmente en esta región del mundo, Hegazi relató: “Aproximadamente desde el comienzo de la guerra (he estado) durmiendo en un carro, ya que no hay viviendas ni zonas seguras en la Franja de Gaza (…) encontrarse en cualquier vivienda, aunque no se pertenezca a ningún movimiento de resistencia, no es segura. En el momento en el que sucede un bombardeo, se puede perder la vida”.

En ese sentido, la periodista sostuvo que ella y sus compañeros optan por dormir en tiendas de campaña o en carros para sentirse más seguros.

Así, Hegazi confirmó que todos los días piensa que, a lo mejor, al día siguiente puede no despertar con vida: “Hace aproximadamente una semana, cuando bombardearon la Gobernación de Rafah, los bombardeos se centraban en el lugar donde nos encontrábamos (…) crees que en cualquier momento puedes morir y te acuestas a dormir pensando: yo no sé si mañana voy a abrir los ojos, porque en cualquier momento Israel puede bombardear”.

En cuanto a su familia, la periodista relató que su familia permanece en Gaza: “La situación es desesperante, sobre todo por el tema de los alimentos. Me aseguran que apenas pueden comprar algo con qué alimentarse, como arroz, pero no hay frutas, verduras ni carnes. Incluso está siendo casi imposible encontrar la harina para amasar el pan y los precios en el mercado negro son desorbitantes”.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud gazatí ha revelado que, desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre, cerca de 29.500 personas han fallecido en la Franja de Gaza, junto a más de 69.400 heridos y unos 8.000 cuerpos que seguirían bajo los escombros.