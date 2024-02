Nuevo secuestro express en la región del Catatumbo

Cúcuta

En las últimas horas se conoció de otro secuestro express ocurrido en el Catatumbo. Yamile Rojas, exdirectora de la Agencia de Renovación del Territorio, fue la víctima.

“Salía del municipio de Tibú hacia Cúcuta y antes de llegar a Campo Dos, unos siete hombres nos hicieron bajar de la camioneta donde íbamos, estaban armados y posteriormente les quitaron a ellos sus armas y munición (a su esquema de seguridad) y me indicaron que tenía media hora para salir de la zona” dijo Yamile Rojas.

Contó que le dijeron que ella sabía que no podía entrar a la zona “pero hasta ayer fue que me enteré, porque nunca me habían dicho eso. Les preguntamos a qué grupo pertenecían, pero no se identificaron, se quedaron en silencio”.

Asegura que más tarde cinco de ellos se fueron en moto y los otros en la camioneta que ella tenía asignada. Rojas resaltó que ella es del municipio de Tibú y ayer se encontraba reunida con el alcalde de Richard Claro.

La exdirectora de la ART no es la primera vez que es secuestrada por en esta zona. Para el año 2022 también fue víctima de este plagio. “La verdad, como ciudadano se siente uno muy triste al no poder ingresar a territorio, primero con toda la voluntad de seguir ayudando, porque seguimos aportándole a la región como profesionales y encontrarnos con esta situación tan lamentable de no poder seguir recorriendo y apoyando a los alcaldes, a la comunidad y hasta a mi familia, porque ayer también estuve con algunos familiares en el municipio de Tibú, es muy lamentable”.

Dijo Yamile que “estos hechos de retención realmente pareciera que estuvieran dirigidos para nosotras las mujeres”, recordando el secuestro que vivió hace un par de días la directora territorial de la Unidad de Víctimas para Norte de Santander y Arauca bajo la responsabilidad de alias “Richard”, cabecilla de las disidencias de las FARC.