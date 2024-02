Declaran calamidad pública en Riosucio, Caldas, por deficiencia en los niveles de agua

Manizales

Después de una reunión extraordinaria del Consejo de Gestión del Riesgo en el municipio de Riosucio, occidente de Caldas, el alcalde Abel David Jaramillo declaró la calamidad pública por el desabastecimiento de agua y los niveles bajos de los caudales.

Explicó que, en algunos sectores de esa localidad. no está llegando el vital líquido, por lo que se están usando carrotanques para abastecer a la comunidad y en otros es necesario, hacer un razonamiento por ocho horas diarias, entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., así como entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.

“El municipio funcionaba con 60 litros por segundo, pero ahora por el Fenómeno del Niño estamos trabajando con 27 litros por segundo, entonces tomamos la decisión también por el término de los acueductos comunitarios”, dio a conocer Sebastián Largo, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Riosucio.

Señalaron que, la administración municipal emitirá está actualizando la estrategia de respuesta municipal en términos de servicios públicos.

“En el municipio se tiene una situación especial por los territorios indígenas, que tienen unos acueductos comunitarios, los que se han perjudicado por bajos caudales en los tanques”.