Racing venció 1-0 a Independiente en clásico de Avellaneda: Juan Fernando Quintero destacó

La Copa de la Liga Profesional 2024 de Argentina está en la lupa del fútbol mundial por la fecha de clásicos que se disputa en el país campeón del mundo.

Con la jornada 7 del torneo se disputan partidos como Newell’s vs. Rosario Central, Boca Juniors vs. River Plate y los que abrieron el telón, Independiente vs. Racing en el clásico de Avellaneda que se lo quedó la ‘Academia’ por 1-0 con gol de Adrián Martínez, quien fue asistido por Zuculini en una jugada que inició Juan Fernando Quintero.

El partido entre celestes y rojos fue un encuentro en donde se destacó más el apartado físico que el técnico, pues un cerrado 1-0 le dio la victoria al cuadro dirigido por Gustavo Costas, histórico de Independiente Santa Fe.

Por su parte, los dirigidos por el exfutbolista Carlos Tévez no pudieron encontrar su fútbol y perdieron el ‘derbi’ en su estadio, el Libertadores de América.

Aunque en el primer tiempo el juego se había cerrado, fue una genialidad de Juan Fernando Quintero quien lo abrió al minuto 17 de la segunda mitad, pues recibió el balón en la zona central del campo y le dio el balón a Zuculini, quien asistió al delantero Adrián Martínez, quien, con otra genialidad evadió al arquero Rodrigo Rey y anotó.

La jugada fue analizada por el VAR por un posible fuera de juego que finalmente no fue.

Vea la jugada del gol en donde Quintero participó para que Racing se quedara con el clásico de Avellaneda