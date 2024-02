Becas de Colfuturo hasta el 100 % en matrícula para posgrados en el exterior: cómo aplicar

Con el propósito de respaldar a profesionales que deseen realizar sus maestrías y doctorados en el extranjero, Colfuturo anunció, a través del Programa Crédito Beca, más de 120 convenios de colaboración con universidades en diversas naciones como el Reino Unido, Canadá, España y Australia, entre otros.

Gracias a estas alianzas se otorgarán descuentos a los interesados, que van desde el 10% hasta el 100% en el costo de la matrícula.

Los interesados deben tener en cuenta que la convocatoria estará abierta hasta el próximo 29 de febrero y se espera que la cifra de descuentos continúe aumentando.

Jerónimo Castro, director ejecutivo de Colfuturo, aseguró que los aspirantes deberán revisar que el programa de posgrado que deseen cursar forme parte de los convenios establecidos.

¿Cuáles son las universidades?

Entre las instituciones se encuentran universidades como Harvard, Georgetown, Melboune, Endinburgh, ESCP Business School y la Politécnica de Madrid. 20 de estas instituciones ofrecen becas que cubren el 100% del costo de la matrícula.

Algunas universidades como la London School of Economics and Political Science (LSE) y University College London en el Reino Unido, University of Monash en Australia y Purdue University en Estados Unidos, otorgan becas a todos los beneficiarios de Colfuturo que ingresen a sus programas.

De esta manera, este programa ofrece un apoyo que puede alcanzar hasta los 50.000 dólares para la matrícula, seguro, gastos de instalación, sostenimiento y pasajes, los cuales pueden combinarse con los descuentos ofrecidos por los convenios establecidos. Esto, gracias a las donaciones del secor privado y el respaldo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Ciencias.

Tenga en cuenta que los candidatos tienen la opción de postularse con una universidad y programa diferentes a los incluidos en los convenios mencionados.