En Cartagena piden política pública para trabajadoras sexuales

Cartagena

Una política pública, para trabajadoras sexuales buscan implementar en Cartagena, tras las medidas que viene efectuando el gobierno distrital para controlar la prostitución y enfrentar la trata de personas y el comercio sexual.

“El tema de la prostitución es un toro que hay que agarrar por los cachos. Hay que hacer una política pública, hay que empezar por el principio. Entre más controlemos la actividad, más vamos a estar en control de la delincuencia, del delito”, expresó el William Pérez, tras enterarse de la visita de Andrea Petro a Cartagena.

El cabildante añadió, “estoy buscando la forma de que como eso no es prohibido, la actividad sexual pagada, entonces tratar de regularla en el Distrito de Cartagena”.

“En ese sentido buscarle la protección porque ellas son unas personas muy vulnerables. Por qué no llamamos a esas niñas, mira tú tienes vivienda, por qué no le hacemos un proceso para adquirir su vivienda; por qué no decirle si quieren seguir estudiando, terminar de bachillerato, la primaria; complementar sus estudios tecnólogos, tecnológicos, porque no profesionales; mejorar la calidad de vida de ellas y el goce de sus derechos”, siguió diciendo Pérez.

En Cartagena la administración distrital se tomó la plaza de Los Coches y La Paz para organizar el Centro Histórico, medidas que buscan recuperar la zona con un enfoque familiar, lo que generó el desplazamiento de las trabajadoras sexuales.

El alcalde Dumek Turbay insiste en que las plazas, parques y calles del cordón amurallado deben ser disfrutadas por cartageneros y turistas lejos de la prostitución y la explotación sexual. Por ello instaló vallas en la Plaza de la Paz y la de Los Coches para controlar el ingreso de personas y controlar cualquier situación irregular que se pudiese presentar. Medidas que resaltó la hija del presidente Gustavo Petro.

Andrea Petro destacó la necesidad de devolverle el brillo a Cartagena, una ciudad que para ella es “la más linda de Colombia”.

“Era impresionante como administraciones anteriores se tapaban los ojos y no enfrentaban el tráfico sexual y todos los flagelos y afectaciones a los derechos que genera. Incluso, en momentos, llegué a pensar que algunos gobernantes o sus colaboradores estaban relacionados a la trata de personas o que había algo debajo de la mesa, por lo que no hacían nada para acabarlo”, expuso Petro.

Acotó, “anoche me paseé la ciudad y me di cuenta que ya no se ven las calles atestadas de servidoras sexuales. Esto denota que las ejecuciones no fueron invisibles y superficiales, sino contundentes, pues vi la Cartagena hermosa que conocí cuando era niña, por lo que la tarea es seguir magnificándola”.

Andrea Petro y alcalde Dumek Turbay Ampliar

El concejal William Pérez indicó que el tema de la actividad sexual pagada o la prostitución se ha cogido de una manera muy coloquial,” que bueno sería que nosotros tuviéramos una caracterización, supiéramos por dónde va la tabla. Porque yo pienso que el mismo gobierno distrital se quitan de aquí, se pon acá; que viene la hija de Gustavo Petro que yo estoy en contra de esto, sí, pero qué vamos hacer con la gente, vamos a organizar la cuestión”.

Manifestó, “el tema no es fácil, eso es un sector muy vulnerable que no tiene quien las protejas. Definitivamente aquí hay ponerle más seriedad al asunto, que bueno sería que a estas personas el gobierno distrital supiera quienes son las que la ejercen en lo posible, cuáles son los establecimientos de comercio que se dedican a la prostitución. Porque aquí tenemos antecedentes, aquí no solamente es cambiarla de un sitio para otro, porque lo muy seguro es que, si no las dejan ir a la plaza de Los Coches, si no las dejan a la torre del reloj, ellas van para otro lado”.

“Aquí ocurrió, hay un antecedente de hace como 20 años donde la Media Luna era el sitio boom de las personas que ejercen esa actividad sexual pagada, ellas cuando el mismo capital la desplazó corrieron para otro lado, unas para el Parque Centenario, otras para la Bomba de El Amparo, otras para la Terminal de Transportes; así como la vamos a sacar de la plaza de Los Coches ellas van a correr para otro lado”, explicó el cabildante.

Concluyó, “las personas que ejercen esa actividad corren es para el Centro y creo que el problema se acrecienta un poco”.

En Cartagena las autoridades intensifican acciones en lucha frontal contra el comercio sexual y la prostitución.