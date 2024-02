Jhonier Leal insistió en que es inocente y que la Fiscalía cometió errores

Jhonier Leal aseguró en la tarde de este lunes 26 de febrero que es inocente y que la Fiscalía General de la Nación cometió varios errores en medio de la recopilación de los elementos materiales probatorios en medio de la escena del crimen, horas después que fueran descubiertos los cuerpos de Marleny Hernández (su mamá) y de Mauricio Leal (su hermano).

En medio de la audiencia de alegatos de conclusión, le pidió la palabra a la juez 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá para ejercer la defensa material de su caso.

Durante su intervención recalcó que es inocente y que el amor que siente por su madre y hermano ha crecido en los últimos dos años, desde que fue señalado de haber cometido los crímenes.

Cabe recordar que, el doble homicidio se presentó entre la noche del domingo 21 y la madrugada del lunes 22 de noviembre de 2021, en el conjunto residencial Arboreto, ubicado en zona rural del municipio de La Calera – Cundinamarca.

Leal le dijo a la juez que todo este caso ha sido un montaje de la Fiscalía.

“Mi pregunta como ser humano y viendo este telar que me han creado, en mí queda la duda, vinieron para el 14 de diciembre a organizar la escena del crimen en contra de Jhonier Leal, eso es lo que yo veo y cualquier ser humano con un dedo de frente, lo podría analizar”, afirmó Jhonier.

#NoticiaW | Jhonier Leal reiteró que es inocente y dijo que siente que hubo irregularidades en la investigación de la @FiscaliaCol. Aseguró que le hicieron un montaje porque hubo evidencias que, según él, no se recopilaron debidamente. pic.twitter.com/KeAEOaauef — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 26, 2024

Dijo que la investigadora del CTI supuestamente no documentó varios elementos de la escena del crimen que eran importantes, pero referenció que sí ocurrió el 14 de diciembre de 2021.

“No documentaron el trapero, no documentaron el balde, no documentaron el famoso soflán, donde están las pruebas genéticas sobre ese trapero, sobre ese balde a ver qué rasgos genéticos había allí. Otra cosa, tampoco documentaron ese día el rastro de sangre que encontraron en el primer escalón de la casa, un escalón por donde ese día circularon más de 500 pasos, porque tanto las personas que entramos a esa casa, como la Policía Judicial, como el cuerpo técnico, como el CTI, subieron y bajaron por ese escalón y oh sorpresa para el 14 de diciembre ese punto de sangre en la mitad de ese escalón de ese primer escalón estaba intacto”.

Dijo que la Fiscalía tenía afán de acusarlo, siendo una persona vulnerable y sin recursos.

Respuesta de la Fiscalía

El fiscal Mario Burgos aseguró ante la juez del caso que esta es otra maniobra dilatoria y superflua de la defensa y defendió todos los reportes científicos con los que, según él, probó la responsabilidad de Leal en el doble homicidio de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y de su mamá, Marleny Hernández.

También dijo que se probó que la carta donde le dejaba todos sus bienes su hermano (Jhonier Leal), no fue escrita por la víctima sino por quien le habría quitado la vida y que así lo demostraron los expertos grafólogos.

Burgos le pidió a la juez que desatienda el pronunciamiento tanto de Leal como de su abogado defensor, que, en la tarde de este lunes pidió la nulidad de todo lo actuado desde la audiencia preparatoria al igual que, la absolución, por considerar que no se había probado la directa responsabilidad de Leal en los crímenes que generaron repudio en Colombia.