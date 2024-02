Mundial no sirvió para nada: española Aitana Bonmatí sobre repercusión del fútbol femenino

La jugadora de la selección española de fútbol Aitana Bonmatí lamentó que la consecución del Mundial de fútbol no sirviera “para nada” y no mejorara la repercusión del fútbol femenino en España.

“Desgraciadamente no puedo decir que hayan cambiado muchas cosas. Tenemos el ejemplo de las inglesas, que ganaron la Eurocopa (en 2022). Constatamos muchos cambios tras ese éxito a nivel de país. Hubo repercusiones, inversiones en el campeonato, estados llenos cuando jugaba Inglaterra”, indicó la jugadora en declaraciones que publica este martes 27 de febrero el diario L’Équipe.

“Eso me da envidia porque aquí no puedo decir que sea igual. Queda tanto por hacer que tengo la impresión de que el Mundial no sirvió para nada”, agregó la jugadora del Barcelona.

Aitana aseguró que “todo empieza por hacer bien las cosas, promover bien los partidos, tener ganas de organizarlos en los lugares adecuados, no cambiar los estadios una semana antes del partido, porque eso pone las cosas más difíciles para los aficionados”.

“Hay que dar valor al campeonato. En el país, en general, no está al nivel que merecemos”, añadió Bonmatí, que puso como ejemplo el cambio de sede de la final de la Liga de las Naciones que les medirá a Francia.

Sobre el beso del expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, Aitana señaló que “lo positivo es que todo el mundo del fútbol se unió para luchar contra estas cosas”.

Indicó que su determinación proviene de “haber atravesado numerosas situaciones difíciles y de tener ganas de cambiar las cosas” y que “el hecho de ser un equipo que gana y que es reconocido mundialmente” les da “más fuerza”.

“Pasan tantas cosas que es imposible hablar solo de fútbol. Forma parte del camino de nuestra carrera. Y si dejamos una mejor herencia a las que llegan, entonces algo habríamos hecho bien”, dijo.