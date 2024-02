Se hizo lo que inicialmente debió hacerse, adjudicarse al único proponente: abogado

El abogado experto en derecho administrativo, Juan David Duque, habló en los micrófonos de La W sobre la licitación de pasaportes que se declaró desierta y que, ocasionó una demanda de quien se la había ganado, la empresa Thomas Greg & Sons.

Duque responde si dicha licitación se podría o no adjudicar, como lo hizo el secretario de la Cancillería José Antonio Salazar:

“Habría que separar los los temas claramente. Lo que busca el el proceso al iniciar un nuevo cambio ocurre con la norma. Lo que se puede reprochar, en este momento, es la tardía decisión de la de la Cancillería, presionada también, por la suspensión que se da por parte de la Procuraduría General de la Nación, y de esta manera pues se hace lo que inicialmente debió hacerse, adjudicarse al único proponente por tener la posibilidad de cumplir con el deber de adjudicar la licitación”, señaló Duque.

También explicó que, cuando no se adjudica la licitacion, se tienen que dar unas razones objetivas: “por las cuales no se hace, en este caso pues no existían y por eso debería darse la adjudicación a la única empresa proponente en el proceso al final, lo que ocurre es que se cambiaría ya la situación, o la base frente a la demanda inicial si el proceso que se declara desierto termina siendo demandado pues el acto administrativo, pues hoy estaría revocado y carecería de sustento la demanda del proceso”, explicó el experto en derecho que en ese caso habría que revisar también si hay una omisión por los retazos o una extralimitación por parte de la Cancillería.

Sobre la suspensión provisional en contra del canciller Leyva, señaló que si la causa de la de la suspensión estaba reflejada a partir de de una actuación administrativa y esa actuación administrativa que se buscaba proteger ya no existe, por ejemplo, que que se diera la la afectación en el proceso de de los de los pasaportes, en este caso, la Procuradora podría levantar la suspensión:

“Volvería el canciller a su cargo y ya a disposición pues de de del Presidente que pueda llegar a a pues a revocarlo ya de su a retirarlo de su cargo, pero ya por por condiciones de carácter político. Lo normal dentro de una suspensión es al finalizar la suspensión, pues, se retornaría al cargo y el proceso en la de la procuraduría puede llevar a que se retire el cargo o que se absuelva frente a las investigaciones que se hacen en el sentido disciplinario”.