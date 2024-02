Gloria Gaitán hizo apología al ELN en un evento para las víctimas del conflicto

En el marco de las denuncias que ha recibido La W sobre supuestas irregularidades en el manejo del Centro de Memoria Histórica, maltratos laborales y mal relacionamiento con las víctimas, ahora se suma el uso de eventos de esa entidad para hacer apología a grupos armados ilegales, de la mano de la madre de la directora.

Hablamos de Gloria Gaitán, madre de María Gaitán Valencia, y el evento fue el día nacional de reconocimiento a las víctimas del conflicto armado, (9 de abril pasado), que por decisión de su directora, según las denuncias, fue concentrado en la figura de su abuelo, Jorge Eliécer Gaitán.

Aunque el solo hecho de usar ese día nacional para exaltar la memoria de uno de sus familiares, lo cual sería discutible por un evidente conflicto de interés, hay otro asunto más complicado, y es que María Gaitán invitó al evento a su madre Gloria Gaitán, quien gozó de un largo espacio de treinta minutos para pronunciar un discurso (cuando ninguna de las víctimas tuvo ese espacio tan extenso), en el cual terminó en una directa apología al ELN.

“Quiero saludar a los hermanos elenos, con quien tengo una relación muy estrecha. Para los ochenta años me regalaron un lindo collar y me organizaron una fiesta, ((aplausos)). Y si yo puedo servir de puente para que con ese afecto que nos tenemos, porque el día que la Policía vea mi correo, va a ver que ellos me dicen hermana, compañera y yo les digo, gracias compañeros ((aplausos))” afirmó.

Pero sus polémicas palabras no terminaron ahí, además de resaltar los regalos del ELN, y calificarlos como sus “hermanos”, afirmó que no sería una calumnia que le dijeran guerrillera. Todo esto en un evento transmitido por el Centro Memoria de María Gaitán, y supuestamente organizado para las víctimas.

“Se imaginarán que soy elena, se imaginarán y no me importa, no sería una calumnia. Sería un honor que me dijeran que yo tuve el valor de ser guerrillera para salvar este país” aseguró Gloria Gaitán.

Este pronunciamiento fue reprochado por víctimas que fueron consultadas por La W, que señalaron esas declaraciones como revictimizantes, y no es para menos, cuando el Eln es un grupo armado ilegal que sigue generando víctimas y desde los escenarios del Centro de Memoria, se producen este tipo de pronunciamientos.

Un punto, señalado por las fuentes a tener en cuenta, es que el evento se realizó precisamente en el exploratorio Jorge Eliécer Gaitán, frente al cual, Gloria Gaitán participó en la coordinación del acto conmemorativo y funcionarios del CNMH fueron comisionados por la directora María Gaitán para que cuadraran detalles del mismo, con Gloria.

Escuche aquí las polémicas declaraciones de Gloria Gaitán que salieron a la luz: