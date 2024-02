No podía seguir los caprichos de Petro, él está mal rodeado: exsecretario de Cancillería

En diálogo con Sigue La W, José Antonio Salazar, acusado por el presidente Gustavo Petro de “traicionar al Gobierno y a la Cancillería” por lo que se firmó su insubsistencia, entregó más detalles sobre su salida luego de haberle entregado el contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons, desestimando la decisión del suspendido canciller, Álvaro Leyva, de declarar desierta la polémica licitación.

“Usted no puede dar esas órdenes porque esas órdenes son contrarias a la Constitución y a la ley, el señor presidente es la máxima autoridad administrativa, mi superior jerárquico, pero yo no puedo obedecer órdenes contrarias a la Constitución y a la ley, aunque ratifico que yo no recibí nunca esa orden directamente de él, yo no sé por qué el señor presidente Petro se pone en unas facultades que no tiene, él dice que dio unas órdenes, eso es abiertamente ilegal, es violatorio de la Constitución, el funcionario público se rige por la Constitución y la ley, y eso es lo que yo he hecho a plenitud”, aseguró Salazar.

El exsecretario general de la Cancillería fue más allá, y aseguró que el presidente Gustavo Petro está actuando bajo un capricho, algo que él no podía acatar, pues su función como servidor público era hacer cumplir la ley y seguir con el trámite, lo que ayudó a que el erario público no perdiera 117.000 millones de pesos fruto de la demanda de Thomas Greg por declarar desierta la licitación que ellos habían ganado.

“El calificativo de traidor que me da el presidente es un calificativo de él, yo soy un ciudadano del común que no me resigno a los caprichos del señor presidente. Yo tomo una decisión de acuerdo con la ley, la comunico como debo comunicarla, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya dijo que inadmite la demanda presentada por Thomas Greg porque los actos fueron revocados por la Cancillería, ya surtió sus primeros efectos esa disposición y ahora quieren buscar revocar una providencia que no puede revocar la administración porque es de naturaleza distinta”, comentó.

Agregando que “esa decisión que adjudica el contrato ya constituye unos derechos a favor de terceros y no puede ser revocada en la forma en que yo actué porque es una naturaleza distinta, no es de carácter general como lo dice el artículo 93 del código administrativo. Para poderla revocar debe tener el consentimiento de la persona afectada o iniciar una acción de lesividad el Estado para deshacerse de ese acto administrativo, o puede ser una acción contractual, pero ya estamos en una situación distinta y no puede la administración incurrir en el incumplimiento de lo que se dispuso en el pliego de condiciones que es el que rige la actividad contractual”.

De igual manera, el exsecretario de la Cancillería expresó que el Gobierno se está “desencausando”, pues el presidente no puede gobernar por sus redes sociales obedeciendo a “caprichos” que él no podía cumplir por encima de la ley.

“Esa forma de tratar de gobernar a un país por medio de un Twitter y con unas decisiones caprichosas no le va a funcionar, yo no quiero afectar la gobernabilidad del señor presidente, yo lo que quiero es que el país cambie, salga adelante, que se respete la Constitución, la ley, que haya seguridad jurídica en el país, inversión extranjera”.

Salazar también aseguró que la orden expresa del presidente Petro nunca la recibió por lo que negó que hubiera “traicionado” a la Cancillería.

“El señor ministro Leyva expidió unos actos motivados diciendo por qué estimaba o consideraba, a su juicio, que la licitación debía ser declarada desierta, pero no creo que lo haya hecho atendiendo órdenes del presidente (…) a mí no me ha dado esa orden el presidente, no creo que el ministro Leyva haya actuado recibiendo unas órdenes del presidente, yo actué con plenas competencias en cumplimiento de la Constitución y de la ley. Yo no puedo escuchar órdenes contrarias a la ley”, aseguró.

Por último, indicó que está tranquilo con sus actuaciones en defensa del patrimonio público, y que no se extralimitó en sus funciones, pues el mismo canciller (e) Luis Gilberto Murillo, le otorgó facultades para tomar decisiones en derecho.

“He implorado que los expertos juristas académicos en contratación me ayuden en ese tema, yo soy un experto en derecho civil privado y en defensa de los derechos públicos estudié única y exclusivamente unos actos administrativos y ahí está el resultado favorable en términos de defensa del patrimonio público e inadmitieron una demanda con unas pretensiones de 117.000 millones de pesos, según dijo el Tribunal Administrativo, no procede estudiar la demanda porque los actos fueron revocados por el Ministerio de Relaciones Exteriores”, enfatizó Salazar.

