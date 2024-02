Polémica por trino de la Secretaría de Planeación de Bogotá

Logo X, red social. (Photo Illustration by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Bogotá

Una reciente interacción en redes sociales entre la Secretaría de Planeación de Bogotá y un ciudadano ha generado polémica entre varios congresistas y concejales. El incidente se desencadenó cuando la cuenta oficial de la Secretaría respondió a un mensaje crítico, desencadenando una serie de reacciones.

En el trino, la Secretaría de Planeación declaró: “Martín, un abrazo. Entendemos tu enojo, pero no somos unos HP, ‘honorables parlamentarios’, ellos están trabajando en otra instancia.” Estas palabras han sido interpretadas de manera diversa, siendo la representante a la cámara Carolina Arbeláez y algunos cabildantes distritales quienes lo consideran un insulto.

Foto: Captura de redes sociales Ampliar

Ante las críticas, el secretario de Planeación, Miguel Silva, se pronunció diciendo: “La representante tiene toda la razón. No es la manera. No fue nuestra intención ser ofensivos ni irrespetuosos. Se nos fue la mano tratando de responder a un insulto. No volverá a suceder. De nuevo, mil disculpas”.

Representante tiene toda la razón. No es la manera. No fue nuestra intención ser ofensivos ni irrespetuosos. Se nos fue la mano tratando de responder a un insulto. No volverá a suceder. De nuevo, mil disculpas. — Miguel Silva Moyano 📚 (@MSilvaMoyano) February 28, 2024

Por su parte, algunos concejales distritales han instado a un mayor cuidado en la gestión de las redes sociales, señalando que este incidente podría afectar la imagen institucional.

La polémica evidencia la creciente influencia de las redes sociales en la esfera pública y plantea interrogantes sobre la responsabilidad y prudencia que deben ejercer los funcionarios públicos al interactuar en estas plataformas