Salvatore Mancuso: gobierno Uribe lo extradita y Gobierno Petro lo devuelve

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, tras más de 15 años detenido en Estados Unidos, ya se encuentra en Colombia, dizque de gestor de paz, el señor está vinculado a más de 50 mil hechos criminales y con 56 órdenes de captura vigentes.

Es importante recordar que Mancuso fue extraditado por el expresidente Álvaro Uribe porque continuaba delinquiendo desde la cárcel de alta seguridad de Itagüí y desde que se fue siempre prometió venganza al exmandatario.

Tan pronto se puso a la orden a su llegada para tejer según él diálogos entre el Gobierno y Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, se conoció que los grupos no han autorizado que sea su vocero en nada.

Oído a esto

Teniendo en cuenta que la figura de gestor es exclusiva para delegados de grupos armados activos. Hay mucha interpretación frente a ley 975 de 2005, artículo 61 y el Decreto 1175 de 2016.

El tema ahí es que, como raro, todo es de afán y quieren meter esto como sea

Para exmiembros de las AUC

Ahora, el rol de Mancuso debe estar ligado con la verdad y ‘reparación’ pero aún no es claro bajo cuál supervisión o mecanismo quedaría, ya que la JEP no contempla decisiones de gestorías de paz en su jurisprudencia. ¿Y quién le va a creer? Porque siempre cambia de versión, de no tener las pruebas de lo que afirme ¿qué pasará?

Incluso, es curioso lo dicho por Mancuso cuando en diferentes ocasiones le ha sostenido a otras personas que nada tenía contra Álvaro Uribe y que incluso nunca socializó con él.

Desempolvando una entrevista del año 2000 a Carlos Castaño, y en esta al preguntarle a Castaño cómo veían la candidatura de Álvaro Uribe a la Presidencia, su respuesta fue: “con Uribe a las Autodefensas le va a ir mal, es mejor que llegue otro candidato”.

Es decir, nuevamente improvisación, si la prioridad fueran las víctimas, la designación hubiese sido plural, organizada y analizada. Pero no lo fue.