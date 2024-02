Críticas a concejal de Santa Marta por asistir a debates en bermuda y chancletas

Santa Marta

El concejal Miguel Martínez, reconocido por liderar el proceso legal en contra del partido Fuerza Ciudadana, lo que los dejó sin candidato a la Alcaldía de Santa Marta, ha sido noticia por estos días por algunas declaraciones hechas durante las sesiones realizadas por el Concejo de la ciudad.

El último hecho donde fue protagonista fue por asistir a la sesión del Concejo vestido con camiseta, bermuda y chancletas, situación que defendió asegurando que esto hace parte de su personalidad y que su intención no es cambiarla.

“Los samarios que votaron por mí me conocen y saben que mi personalidad siempre ha sido extrovertida, alegre, samaria, costeña, Caribe, corroncho; el hecho de que hoy me presente en bermuda no me hace menos ni más que nadie”, dijo el cabildante.

Asegura que no está violando el reglamento el cual prohíbe la ropa deportiva y vestimenta de baño, y que su atuendo no atenta contra dichas restricciones.

Le puede interesar:

Más de 250 hectáreas afectadas por incendios en Aracataca, Magdalena

Es de recordar que Miguel Martínez durante otra sesión realizada en el concejo llamó ‘ratas’ a ex alcaldes de la ciudad, asegurando que la entidad no tiene que estar perdiendo tiempo en investigarlos, sino dedicarse a gobernar.