Exembajador en Suecia se habría enfocado en dinero de cooperación y descuido exportaciones

Un panorama desalentador encontró el exministro de transporte, Guillermo Reyes, en Suecia una vez asumió el cargo de embajador.

Reyes indicó que encontró una embajada muy estática, quieta; cifras de la balanza comercial muy desbalanceada y el país perdió el 21% de las exportaciones de café.

“Parecía que nuestra embajada estaba centrada en que, había que sentarse a esperar que llegara la plata de la cooperación y ya, entonces descuidamos el tema de exportación”, expresó Guillermo.

Reyes quien en el próximo mes presenta sus cartas credenciales en el gobierno de Islandia, para también ser embajador de ese país europeo manifestó que Colombia no hacía actividad comercial en Suecia.

“Acaban de aceptar mi propuesta de tener una oficina de ProColombia, la vamos a tener en este semestre. Encontramos cifras de la balanza comercial muy desbalanceada; estamos trabajando con el tema cafetero, el café es lo que más se consume en el mundo, primero en Noruega y segundo Suecia, perdimos el 21% de las exportaciones de café”, dijo el embajador.

Añadió, “me reuní con los de la Sociedad Portuaria, les decía que necesitábamos fortalecer rutas de buques que lleven la carga a Suecia y abramos oportunidades con el gobierno que nos las da, para llevar más productos colombianos. Teníamos muy fuerte el café, flores, hortalizas, frutas”.

“En Estocolmo hemos empezado hacer recorridos a diferentes ciudades, a buscar a los colombianos, me he encontrado que en las funciones consulares se atiende básicamente a los colombianos legales que van a tramitar una cédula, un registro civil, un documento notarial, pero los refugiados que son la gran mayoría, los ilegales, pareciera que no contaran. Hemos implementado, el próximo mes arrancamos en Gotemburgo con consulados móviles, vamos a ir a buscar a los colombianos”, expresó el embajador.

Destacó que Suecia le ha abierto las puertas a Colombia, “Colombia hoy es un bendecido con la cooperación internacional de Suecia, Suecia le cortó la cooperación a casi todo el mundo y todo lo centran en Ucrania, porque sienten que si Rusia le gana la guerra a Ucrania van por estos países, entonces toda la cooperación la están pasando para el tema de Ucrania”.

Resaltó que Suecia ha privilegiado el tema de Colombia, Guatemala y Cuba, que tienen interés de seguir apostándole a la paz; reiteró que el trabajo es preservar la cooperación.