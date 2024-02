“Nos ha tratado con palabras ofensivas”: lideresa de víctimas denuncia a María Gaitán

En entrevista con La W, Luz Marina Hache, directora de una de las organizaciones de víctimas de estado más importantes, el Movice, denunció a la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán, por tratos con desdén y ofensivos en distintos eventos públicos contra el movimiento de víctimas de estado.

“En varios eventos públicos la señora María se ha referido al caso concreto del movice con desdén, con palabras ofensivas, porque ella desafortunadamente no escucha y quiere imponer a las víctimas” afirmó.

Además, explicó que han venido teniendo serios inconvenientes con Gaitán Valencia debido a que, asegura, está desconociendo las órdenes judiciales proferidas por la JEP frente a la protección e inclusión de la colección “Voces para Transformar a Colombia” en el Museo de Memoria y concertar con las víctimas.

“La directora ha participado en esas audiencias y ha mostrado un desdén por esas medidas cautelares a pesar de que tiene la orden sine qua non, de la JEP, que debe incluirse la selección de Voces para Transformar a Colombia en el Guión del Museo de Memoria” afirmó.

Adicionalmente, criticó, que, según lo que asegura, varias organizaciones han hecho observaciones a la reforma de la ley de víctimas, donde buscan que el Museo de Memoria no dependa del Centro Memoria, sino en cambio sea autónomo. Afirmó que: “La señora María ha hecho lobby para que el Museo siga adscrito al Centro Nacional de Memoria, cosa que las víctimas no compartimos. El Museo debe tener autonomía para la guía y su contenido” aseveró.

