Bogotá, calificada como sexto mejor destino turístico mundial y primero en Sudamérica

En un reconocimiento para el turismo colombiano, TripAdvisor destacó a Bogotá como el sexto mejor destino turístico a nivel mundial y líder en Sudamérica durante la Vitrina Turística de ANATO 2024.

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) ha sido la fuerza motriz detrás del ascenso de Bogotá como un referente turístico, dedicando esfuerzos durante 17 años.

Los premios ‘Best of the Best Destination’ en la categoría Trending Destinations World y ‘The best of the best’ en los Travelers Choice Awards, fueron entregados por Ana María Viscasillas, representante del Servicio Turístico Empresarial de TripAdvisor, al director del IDT, Andrés Santamaría.

Ana María Viscasillas destacó el placer de TripAdvisor al otorgar estos reconocimientos a Bogotá, basándose en las experiencias compartidas por viajeros de todo el mundo entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, con un asombroso registro de 380 millones de reseñas procedentes de 190 países.

Andrés Santamaría, director del IDT, señaló que estos premios son un hito significativo para Bogotá, inspirando al equipo a continuar fortaleciendo la marca de la ciudad, mejorar la infraestructura turística y promover un modelo inteligente y sostenible de turismo comunitario.