“El Gobierno no puede suplir al Congreso”: Iván Name al presidente Petro

El presidente del Senado, Iván Name, respondió al mensaje que emitió en las últimas horas el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre un supuesto colapso de los sistemas de salud y pensión si no se aprueban las reformas que presentó su Gobierno ante el legislativo.

Name cuestionó la advertencia y le pidió al primer mandatario no sustituir las funciones del Congreso con decisiones administrativas.

“Eso muestra mucha ineficiencia porque debió hacer a tiempo lo que podía y no ahora como una amenaza al Congreso, porque supone que no le van a aprobar sus reformas. Que haga lo que pueden, pero ojalá lo que deban y no actos que no pueden ser soportados sin una reforma en el Congreso. El Congreso no puede suplir al Congreso ni hacer reformas de facto, porque entonces estaría violentando la ley y la Constitución”, indicó.

Frente a los reclamos sobre el supuesto interés de Name en “engavetar” la reforma pensional, al no haberla agendado para el próximo martes, el congresista explicó que decidió priorizar, por solicitud de la bancada costeña, un debate sobre las tarifas de energía en la Costa Atlántica, pero afirmó que la discusión se reanudará un día después, es decir el miércoles 6 de marzo.

“La vida nacional no gira solo alrededor de las reformas que presenta un gobierno. Nosotros tenemos casi un colapso en la Costa Caribe por cuenta de las altas tasas de cobro de las tarifas de energía. El martes, después de varios meses, decidí programar ese debate y el miércoles estaremos de nuevo avanzando en el trámite de la pensional. No se ha dilatado nada; se ha visto que no ha habido quórum”, concluyó.