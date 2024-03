MinInterior sobre salida de Jorge Iván González y Olmedo

Cartagena

Desde Cartagena el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la salida de Jorge Iván González de la Dirección Nacional de Planeación y cuestionó la forma en que el exfuncionario de se expresó del gobierno nacional.

Jorge Iván González expresó su preocupación por el rumbo hacia el activismo que está tomando el gobierno, “es muy duro lo que ha pasado, el tono del consejo de ministros cambió de manera sustantiva, es increíble ver cómo se pasa de un consejo de ministros de gobernantes a un Consejo de ministros que cada vez es más de activistas”.

¿Mencionó lo ocurrido con el Plan Nacional de Desarrollo, “qué es más importante? La palabra del presidente o el Plan de Desarrollo, porque la palabra del presidente es tan potente frente a los artículos del plan de desarrollo que es la arquitectura legal de todo. Porque el Plan de Desarrollo no es el plan de Gobierno del presidente y entonces podemos caer en un activismo que destruya cualquier transformación”, afirmó el exdirector del DNP.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, manifestó que González no puede equivocarse de esa manera y aseguró que le preocupa que se haya demorado 18 meses en darse cuenta, porque estuvo 18 meses en el consejo de ministros y debió expresarse en ese momento no cuando sale.

“Respeto el criterio de Jorge Iván, me preocupa que se haya demorado 18 meses en darse cuenta, porque él estuvo 18 meses en ese consejo de ministros y debió decirlo en ese momento no cuando sale. A mí no me parece, al menos elegante, que las críticas que debieron hacerse en el interior de un espacio deliberativo como era el consejo de ministro se quiera hacer ahora que no está”, dijo Velasco.

Puntualizó, “yo sí creo que el maestro y mi amigo doctor Jorge Iván González, persona con unas inmensas capacidades académicas, no puede equivocarse de esa manera”.

Sobre la renuncia de Olmedo López, a la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, indicó que lo debe calificar un juez después de las observaciones que pueda hacerle un fiscal, pero que tenga las garantías para defenderse y que el país conozca la verdad.