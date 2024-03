Nicolás Petro se reunirá en Barranquilla con congresistas que investigan al presidente

El próximo 7 de marzo, a las 8:00 a.m., Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se reunirá con los tres representantes de la Comisión de Acusación que investigan al jefe de Estado por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.

La cita será en el Palacio de Justicia de Barranquilla, en medio de una visita especial que adelantarán los congresistas para recaudar información y pruebas dentro del proceso por el presunto ingreso irregular de recursos a la citada campaña.

Semanas atrás, Petro Burgos compareció a una declaración virtual citada por el presidente de la Comisión, Wadith Manzur, donde finalmente decidió no hablar hasta que no se establezca la legalidad del interrogatorio que rindió en el fallido proceso de colaboración con la Fiscalía, donde mencionó que hubo plata aparentemente no reportada para financiar la aspiración de su papá.

Los representantes que liderarán la diligencia son Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de La U.