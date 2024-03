Presidente de Ecopetrol dio claridad sobre su relación con el empresario Serafino Iacono

Desde hace algún tiempo, tras su llegada a la presidencia de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha sido objeto de diferentes críticas por su cercanía con un empresario muy importante del sector de los hidrocarburos llamado Serafino Iacono, con el cual realizó un negocio por un inmueble y por quien a su vez se le indica de beneficiarlo en temas relacionados con la petrolera.

Ante el escenario, el presidente de la empresa más importante de Colombia y una de las más importantes en el sector petrolero de Suramérica, aclaró en los micrófonos de W Radio, cuál es la verdadera relación que tiene con el empresario Iacono.

Inicialmente, el presidente Roa, explicó que de diferentes formas ha demostrado que cuando hizo la compra del inmueble hace más de un año, no tenía conocimiento de que el dueño del mismo era el empresario Serafino Iacono, así mismo, aseguró que los encuentros que se dieron entre los después de esa compra fueron una mera coincidencia.

En sus palabras explicó: “yo he mostrado, esto lo hizo la Junta Directiva y el Comité de Auditoría (Ecopetrol), una investigación muy exhaustiva sobre el tema, esto es una coincidencia en el tiempo; yo cuando empecé a negociar el apartamento estamos hablando por allá de septiembre del año 2022, yo ni siquiera sabía si iba a ser el presidente de Ecopetrol, yo ahí estaba ahora medio planillado para ser presidente ISA; yo cuando le compré ese apartamento, nunca tuve ningún contacto, ninguna relación, ni tenía información de que el señor Serafino fuera el dueño allá en una empresa más arriba, yo la toda la negociación la hice con una persona que tenía la representación y la propiedad del apartamento de modo que yo nunca supe”.

Agregó “ya después obviamente me encuentro con él un par de veces, uno en un evento en Cartagena y otra en su casa que nos invitó un domingo y ya después coincide que me nos invitan a la celebración de su esposa, allá hacemos un día y eso fue todo a las tres veces”.

Frente al interrogante de si es verdad que personas que trabajan en empresas de Serafino Iacono se encuentran también en Ecopetrol y su Junta Directiva, el presidente de la estatal confirmó los nombres y explicó que dichas personas se han declarado en conflicto debido al estricto manual de ética que tiene la petrolera, agregando que hasta el momento en cuanto a negocios entre el Grupo Ecopetrol y las empresas de Serafino Iacono solo se conoce un intercambio confidencial de información con Hocol.

“Lo primero es aclarar que en la revisión exhaustiva que se hizo justamente para el tema de si había un negocio o una posibilidad de negocio, no hay ningún negocio que hoy esté realizando Ecopetrol o sus filiales con empresa alguna relacionada con el señor Iacono, es un primer aspecto; segundo, de haberla y de mediar algún intento de negocio, una probabilidad de relación comercial alguna, hay un código de ética muy claro en Ecopetrol que ha hecho que las personas se declaren en conflicto, en este caso las personas tanto la doctora Mónica de Greiff como el doctor Gonzalo Hernández han declarado ese evento del conflicto de existir, porque hoy en la revisión que se hace internamente no existe ninguna relación ni trato comercial con una empresa de Iacono; entendemos a través de Hocol una de las filiales de Ecopetrol hay un acuerdo de intercambiar información de manera confidencial que se celebró antes de mi llegada a Ecopetrol y en el que yo no tuve absolutamente nada que ver”.

Finalmente, Roa, aseguró que a raíz de toda esta situación ante cualquier evento de una vinculación comercial entre el Grupo Ecopetrol y empresas de Iacono, él mismo se declararía impedido de saber, conocer y de decidir sobre el tema.

Escuche la entrevista completa a continuación: