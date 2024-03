Salvatore Mancuso afirmó que Uribe nunca le justificó por qué lo extraditó a EE.UU.

En el marco de la audiencia ante Justicia y Paz de Bogotá donde esa jurisdicción estudia si concede la libertad a prueba al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, el excomandante de las Autodefensas habló por primera vez tras su aterrizaje nuevamente en Colombia.

Allí, reiteró que viene a “poner la cara” tras su “injusta extradición” y afirmó que el expresidente Uribe nunca le justificó por qué lo enviaron a Estados Unidos, si, sostiene, no había evidencias de que hubiese vuelto a delinquir.

“Me extraditaron sin ninguna justificación, existe una carta, una respuesta a un derecho de petición que le envié al presidente Uribe donde le pregunto por qué me extraditó, si acaso había incumplido los acuerdos, delinquido después de la desmovilización y contestó a ese derecho de petición que él no me extraditó porque yo hubiese delinquido sino porque era un acto discrecional de él como presidente” dijo el exparamilitar ante la Sala.

Asimismo, dijo que no ha llegado al país con ánimo de revancha o de retaliaciones, y que ha cumplido con cada una de las audiencias a las que ha sido convocado.

También expresó que ha honrado su deber de entregar bienes para la reparación y que encuentra garantías para poder adelantar sus labores como gestor de paz. De hecho, nuevamente pidió el acompañamiento de la ONU con el fin de evitar “montajes” en su contra.

“Por ello he solicitado el acompañamiento de la ONU, OEA y países amigos, para que en cada una de mis reuniones con actores armados ellos estén presentes, en cada una de mis acciones e intervenciones” afirmó ante el juzgado.

Adicionalmente, dijo que tiene temor a los atentados que pueda sufrir luego de su regreso al país.