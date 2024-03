El exjugador argentino Víctor Hugo del Río recordó su llegada al fútbol colombiano

El exfutbolista argentino nacionalizado colombiano, Victor Hugo del Río, quien lleva 47 años viviendo en Colombia, habló con Peláez y De Francisco en La W sobre su llegada al país y los equipos que lo acogieron como profesional en su carrera deportiva.

Del Río llegó a Colombia en el año 1977 proveniente del Racing de Avellaneda y, posteriormente, tuvo la oportunidad de jugar en el Once Caldas, Deportes Tolima, Deportivo Cali y Pereira.

“En el año 1977 me había lesionado y en la recuperación llegaron unos dirigentes buscando a Clemente Rojas, cuando me vieron jugar me eligieron a mí, así llegue al Caldas.”, recordó el atacante argentino.

“Nunca pensé que me iba a quedar tiempo, estuve de regreso jugando cuatro años en argentina antes de regresar, hice el curso de técnico de la AFA, trabajé con Hugo Tocalli en Club Atlético Tigre (hoy en Primera División) y pudimos ascender 10 jugadores directamente al equipo profesional”.

“Decidí volver a Colombia a buscar suerte como técnico y eso sí, no se me dio nunca”, contó jocosamente el exdeportista.

“En la delantera estaba Osuna, Alcatraz García y Cristino Centurión, también estaba Arnoldo Iguarán, Janio Cabezas y Eladio Vásquez. Se fue Alcatraz y trajeron a Sapuca. En el 81′ fui goleador del año, pero después de que llegó Sapuca me tiré atrás porque vi su potencia”, recordó Víctor Hugo sobre la destacada delantera del Tolima, con el que tuvo la oportunidad de ser subcampeón en 1982.

“Don Gabriel Camargo nos vendió a Sapuca, Cristino Centurion y a mí; pero Nacional solo quería a Sapuca y nos prestó al Deportivo Cali, donde no me fue muy bien. Me prestan luego al Tolima, al año siguiente, y después estuve dos años Pereira”, rememoró Víctor Hugo del Río.

Escuche la entrevista completa a continuación: