Olmedo López compró otros 40 carrotanques de UNGRD para La Guajira con sobrecostos

En diálogo con Sigue La W, el representante Andres Forero reveló nuevos detalles que se suman a las denuncias hechas por este medio con el escándalo de los carrotanques de la UNGRD.

Se trata de orden por 29 mil millones de pesos para la compra de otros 40 carrotanques con unas especificaciones más sencillas, como un tanque de agua mucho más pequeño que los ya conocidos.

Según el documento, cada vehículo tiene un valor de 725 millones de pesos y fue entregado a la Corporación Mixta Para La Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral, YAPURUTÚ.

“Cuando uno empieza a revisar, realmente estos camiones Chevrolet modelo 2023 que no son doble troque, tienen un valor de 264 millones de pesos y los tanques de 8 mil litros cuestan 65 millones de pesos, incluido IVA, es decir que hubo un sobrecosto aproximado de 15.800 millones de pesos”, afirmó el congresista.

Forero explica que la empresa que fue creada en 2019 antes de este proyecto con la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo (UNGRD) no había recibido un contrato similar: “es el contrato más grande que han realizado y no ha llevado a cabo servicios relacionados a la venta de camiones o carrotanques”.

Otro detalle que resaltar es que, al parecer, la dirección referenciada en la Cámara de Comercio no existe, “supuestamente la oficina está ubicada en edificio de la calle 93 con cra 13, yo pasé por ahí pregunté por la oficina 508 y me dijeron que esa empresa no existía”.

Al congresista le llamó la atención que esta empresa suscribió en diciembre un convenio interadministrativo en Mitú por más de 2 mil millones de pesos por la compra de 2 carros compactadores de basuras y la experiencia que acreditan es precisamente un contrato con Gestión del Riesgo que no ha acabado de ejecutarse”.

Finalmente, se comprometió como miembro del legislativo a revisar y ponerle la lupa a la estructura de contratación que hoy tiene esta entidad y que, como muchos expertos, han afirmado tiene el blindaje perfecto para robar a través de las órdenes de proveeduría.

